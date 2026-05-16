Lekarka poleca czerwony eliksir na nadciśnienie. Wymiata też wolne rodniki

Nadciśnienie tętnicze to jedno z najczęściej występujących schorzeń układu krążenia na świecie. Dotyczy ono bardzo wielu osób, często także tych, które przez długi czas nie mają żadnych wyraźnych objawów. Nieleczone nadciśnienie może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak choroby serca, udar mózgu czy uszkodzenie nerek. Duże znaczenie w jego kontrolowaniu ma zdrowy styl życia, w tym odpowiednia dieta, aktywność fizyczna oraz regularne pomiary ciśnienia. W wielu przypadkach konieczne jest także stosowanie leków przepisanych przez lekarza. Organizm można też wesprzeć naturalnymi sposobami.

Najlepszy napój na nadciśnienie

Lekarz kardiolog Anna Bartusiak-Chatys w opublikowanym nagraniu na YouTube poleciła napoje, które warto pić, gdy borykasz się ze zbyt wysokim ciśnieniem krwi. Jednym z nich jest sok z granatu. Jest on bogaty w punikalginę, czyli substancję silnie przeciwzapalną, antyoksydacyjną i obniżającą ciśnienie krwi. Ten sok ma bardzo wysoką zdolność neutralizowania wolnych rodników. Są to reaktywne cząsteczki uszkadzające komórki, białka i DNA. Nadmierny stres oksydacyjny wiąże się m.in. z miażdżycą, starzeniem organizmu i chorobami metabolicznymi.

Dodatkowo metaanaliza randomizowanych badań klinicznych z 2017 roku pod tytułem „Effects of pomegranate juice on blood pressure: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials” potwierdziła, że regularne spożywanie soku z granatu może prowadzić do umiarkowanego obniżenia ciśnienia tętniczego, szczególnie skurczowego. Chodzi o sok niesłodzony.

Pamiętaj jednak, że sok z granatu nie jest „naturalnym lekiem” zastępującym terapię nadciśnienia czy chorób serca. Jeśli lekarz zaleci specjalistyczne leczenie – nie rezygnuj z niego na rzecz tego soku. Zawsze wszystkie decyzje konsultuj ze ekspertem.

Lekarka podkreśliła, że bardzo ważna jest również woda, o której bardzo często zapominamy.

Odwodnienie powoduje skoki i wzrosty ciśnienia krwi. Należy pić minimum 2–3 litry wody dziennie – podsumowała.

Jak obniżyć ciśnienie tętnicze? Inne rady

Z kolei dietetyk dr Bartosz Kulczyński wskazał, co powinniśmy jeść, by obniżyć ciśnienie tętnicze.

W tym zakresie szczególnie skuteczne są czosnek, imbir, cynamon, buraki, grejpfrut, aronia, nasiona lnu, gorzka czekolada, a także rośliny zielarskie, takie jak głóg, hibiskus i żeń-szeń – powiedział specjalista.

Zauważył również, że w walce z wysokim ciśnieniem krwi pomóc mogą także niektóre preparaty dostępne w aptece. Nie są one jednak lekami na nadciśnienie.

Spośród nich udowodnione działanie obniżające ciśnienie krwi mają również preparaty z magnezem, potasem, L-argininą, inozytolem i witaminą C. Poza tym korzyści we wspomnianym zakresie przynosi też stosowanie probiotyków, czyli dobroczynnych bakterii, które można przyjmować na przykład w formie płynnej – wyjaśnił.

Specjalista od zdrowego odżywiania powołał się na badanie pod tytułem „Effects of probiotics supplementation on blood pressure: An umbrella meta-analysis of randomized controlled trials”.

Czytaj też:

Robię ją w 5 minut zamiast masła. Syci na długo i ma tylko 4 składnikiCzytaj też:

Babcie piły go litrami, dietetyk potwierdza: chroni jelita, buduje odporność