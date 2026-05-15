W Biedronce kawa taniej nawet o 20 zł. Polacy będą „czyścić” półki

Świetnym sposobem na kupowanie kawy w niższej cenie jest korzystanie z promocji oferowanych przez duże supermarkety. Sieci handlowe często organizują akcje rabatowe, podczas których ceny popularnych marek kawy są znacząco obniżane. Warto regularnie przeglądać gazetki promocyjne lub aplikacje sklepów, ponieważ można tam znaleźć atrakcyjne okazje. Dzięki temu da się kupować ulubioną kawę znacznie taniej, bez rezygnowania z jakości.

Tania kawa w Biedronce

W ofercie promocyjnej Biedronki aktualnie są trzy główne propozycje kawowe w dużych opakowaniach typu „Mega Paka”. Pierwszą z nich jest kawa rozpuszczalna Nescafé w słoiku o pojemności 300 g, dostępna w wariantach Crema oraz Classic, w cenie 37,99 zł za opakowanie. Poza promocją to samo opakowanie 300 g kosztuje zazwyczaj od około 44,89 zł do nawet 46,99 zł. Kupując w ofercie z gazetki, oszczędzasz zatem około 7–9 zł na jednym słoiku.

Kolejna propozycja to kawa mielona Lavazza Qualità Rossa, sprzedawana w zestawie trzech opakowań po 250 g każde (łącznie 750 g) za kwotę 59,99 zł. Standardowa cena za jedno małe opakowanie (250 g) w sklepach to około 26,99 zł. Kupując trzy takie paczki oddzielnie, zapłacisz ok. 80,97 zł, co oznacza, że „Mega Paka” pozwala zachować w portfelu ponad 20 zł.

Ostatnią ofertą jest kawa mielona MK Café Premium, oferowana w dwupaku o łącznej wadze 1 kg (2 × 500 g) w cenie 64,99 zł za cały zestaw. Regularna cena rynkowa za jedno opakowanie 500 g waha się od 36,99 zł do 42,99 zł. Przy zakupie dwóch sztuk poza promocją koszt wyniósłby od 74 zł do ok. 85 zł, więc zyskujesz od 10 zł do 20 zł na takim zakupie. Wszystkie te ceny są oznaczone jako „Supercena” i obowiązują do 20 maja.

Promocja na kawę w kapsułkach

To jednak nie wszystko. Dla posiadaczy karty Moja Biedronka lub aplikacji przygotowano promocję „4+3 gratis” na wszystkie kapsułki kawy Delta, co pozwala na dowolne mieszanie rodzajów produktów. W ramach „Superceny” dostępne są opakowania zawierające 10 kapsułek Delta Q w cenie 16,99 zł za warianty takie jak Colombia, Jamaica czy Brazil. Inne rodzaje kapsułek tej samej marki, w tym Mythiq, Qharisma czy Excess, oferowane są w cenie 14,99 zł za opakowanie 10 sztuk. Wymienione promocje obowiązują do soboty 16.05.

