Turczynki piją go do posiłków. Ten napój wspiera jelita i pomaga kontrolować apetyt

Ten niepozorny napój to ajran, czyli połączenie gęstego jogurtu, wody oraz odrobiny soli. Cieszy się dużą popularnością w krajach Bliskiego Wschodu i na Bałkanach, a także w Turcji. Trudno się temu dziwić. Jest nie tylko pyszny, ale ma też wiele innych ważnych zalet. Doskonale gasi pragnienie, nawadnia i orzeźwia. W dodatku świetnie wpływa na pracę układu pokarmowego i wspomaga odchudzanie. Zobacz, jak działa.

Jak ajran może wspomóc pracę jelit i odchudzanie?

Białko mleka, czyli kazeina, w procesie fermentacji zmienia swoją strukturę. W kwaśnym środowisku ajranu staje się bardziej zwarte. Gdy trafia do żołądka, tworzy gęsty skrzep, który wolniej się trawi i opóźnia opróżnianie żołądka. Dzięki temu zapewnia uczucie sytości na dłużej, a w efekcie zmniejsza ryzyko podjadania i sięgania po niezdrowe wysokoprzetworzone przekąski. Tym samym ułatwia kontrolowanie masy ciała. Co więcej, trawienia zawartych w ajranie białek i lipidów uwalnia związki, które stymulują wyspecjalizowane komórki jelitowe do masowego wyrzutu hormonów hamujących apetyt. Skutecznie redukują one całkowitą, spontaniczną podaż kalorii w kolejnych posiłkach.

Potencjalne mechanizmy działania jogurtu obejmują zwiększenie utraty tkanki tłuszczowej, zmniejszenie spożycia pokarmu i nasilenie uczucia sytości, obniżenie odpowiedzi glikemicznej i insulinowej, a także zmianę odpowiedzi hormonów jelitowych […] Znaczenie może mieć również jego wpływ na mikrobiotę jelitową – czytamy w artykule kanadyjskich naukowców opublikowanych na łamach czasopisma „Journal of the American College of Nutrition” w 2016 roku.

Obecność naturalnego ajranu w diecie zapobiega wysokim wyrzutom insuliny oraz następującym po nich nagłym spadkom stężenia glukozy (reaktywnej hipoglikemii), które powszechnie wywołują trudne do opanowania napady wilczego głodu. Z kolei zawarte w napoju bakterie fermentacji mlekowej hamują namnażanie się szkodliwych mikroorganizmów w jelitach i pomagają przywrócić równowagę mikrobiomu. Jednocześnie wspierają produkcję krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, uszczelniają barierę jelitową i wspomagają pasaż treści pokarmowej, przeciwdziałając zaparciom oraz innym dolegliwościom gastrycznym.

Jak zrobić domowy ajran?

Przygotowanie tego napoju w domu jest banalnie proste i zajmie ci mniej czasu niż zaparzenie herbaty. Wystarczy, że połączysz naturalny jogurt z wodą (najlepiej w proporcji około 2:1) i dodasz szczyptę soli. Aby uzyskać idealną, aksamitną konsystencję, możesz użyć blendera lub energicznie wymieszać składniki w szejkerze, aż na wierzchu pojawi się delikatna pianka. Jeśli chcesz wzmocnić działanie napoju, dodaj do niego odrobinę inuliny (naturalnego błonnika z cykorii).

Czytaj też:

Działa mocniej niż zielona herbata. Kardiolog poleca ten napój na ciśnienieCzytaj też:

Dietetyczka ostrzega przed tym batonem z Biedronki. Tylko udaje zdrową przekąskę