Nie każdy lubi jego smak, a szkoda. Dietetyk nazywa go najzdrowszym sokiem świata

Niektórzy uwielbiają sok pomidorowy za jego charakterystyczny smak i orzeźwiający charakter, inni z kolei nie potrafią się do niego przekonać i wręcz go nie cierpią. Smaki są przecież bardzo różne i każdy ma swoje własne upodobania. Trudno jednak odmówić mu tego, że jego picie naprawdę świetnie wpływa na organizm. Dietetyk dr Bartosz Kulczyński określa ten napój nawet jako najzdrowszy sok świata.

Ten sok wspiera serce i mózg

Z kolei lekarz Marek Skoczylas opublikował w sieci nagranie, w którym wyjaśnił, jak picie soku pomidorowego wpływa na nasze serce. Głównie ze względu na dobroczynny likopen.

Zbiorcza analiza badań naukowych dotycząca likopenu wykazała, że przyjmowanie 25 mg likopenu dziennie wpływa na dwa najważniejsze czynniki chorób serca, czyli zły cholesterol i wysokie ciśnienie – powiedział.

Ekspert powołał się na badanie pod tytułem: „Ochronny wpływ likopenu na poziom cholesterolu w surowicy i ciśnienie krwi: metaanalizy badań interwencyjnych”.

Picie soku pomidorowego wspiera również pracę naszego mózgu. Likopen w nim zawarty zmniejsza stres oksydacyjny, dzięki czemu zapobiega wczesnemu pogorszeniu zdolności poznawczych u osób chorych na cukrzycę, chorobę Parkinsona i Alzheimera.

Zaskakująca właściwość likopenu

Ekspert wyjaśnił też, co wspólnego może mieć likopen ze zdrowiem psychicznym i zdrowiem naszych jelit.

Chciałbym zwrócić państwa uwagę na badanie z 2019 roku na temat wpływu połączenia likopenu i gorzkiej czekolady na mikrobiom jelitowy – zaczął.

Powołał się na badanie pod tytułem „Prebiotyczny wpływ likopenu i gorzkiej czekolady na mikrobiom jelitowy z ogólnoustrojowymi zmianami metabolizmu wątroby, mięśni szkieletowych i skóry u osób z umiarkowaną otyłością”. Pokazuje ono, że połączenie likopenu i gorzkiej czekolady może znacząco zwiększyć w naszych jelitach ilość bakterii Bifidobacterium adolescentis, a to z kolei ma znaczenie dla naszego stanu psychicznego.

Badanie pod tytułem „Bifidobacterium adolescentis jako kluczowy składnik mikroflory jelitowej człowieka w produkcji GABA” pokazuje, że ten rodzaj bakterii jest kluczowym składnikiem mikroflory jelitowej człowieka w produkcji kwasu gamma-aminomasłowego. Kwas ten pomaga regulować pracę układu nerwowego, a jego zaburzenia mogą być związane z lękiem i depresją.

