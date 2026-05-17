Myślisz, że miód to „dietetyczny” zamiennik cukru? Liczby mówią co innego

Miód od wieków uważany jest za naturalny i zdrowszy zamiennik cukru. Zawiera nie tylko naturalne cukry, ale także niewielkie ilości witamin, minerałów i przeciwutleniaczy, które mogą wspierać organizm. Dodatkowo miód jest ceniony za swoje właściwości łagodzące, szczególnie przy bólu gardła czy przeziębieniu. Warto jednak pamiętać, że mimo swoich zalet nadal jest produktem kalorycznym, dlatego najlepiej spożywać go z umiarem.

Czy miód ma mniej kalorii niż cukier?

Dietetyczka Klaudia Szymaniak w opublikowanym nagraniu wyjaśniła, czy miód podczas odchudzania jest lepszy niż cukier. Okazuje się, że wbrew powszechnym stereotypom na ten temat wcale nie jest. Często osoby, które się odchudzają, odstawiają cukier, jednak zamiast niego wykorzystują miód.

Ma on właściwości prozdrowotne, jednak jeśli chcemy się odchudzać, przede wszystkim należy obniżyć kaloryczność diety. Bardzo często jest tak, że porcja miodu, którą spożywamy, dostarcza nam nawet więcej kalorii niż gdybyśmy użyli cukru.

Cukier biały (sacharoza) ma około 400 kcal na 100 g, natomiast miód zwykle około 300–330 kcal na 100 g. Jest to więc produkt wysokokaloryczny i nie należy go traktować jako „dietetycznej” alternatywy dla cukru.

Dlaczego warto jeść miód?

Jeśli jednak nie ograniczasz w kalorii w diecie, to ten produkt ma bardzo wiele prozdrowotnych właściwości. Miód to prawdziwy eliksir zdrowia. Przede wszystkim działa on jak naturalny antybiotyk, ponieważ zawarte w nim enzymy i nadtlenek wodoru skutecznie hamują rozwój szkodliwych drobnoustrojów. Regularne spożywanie miodu wzmacnia serce i układ krwionośny, a dzięki wysokiej zawartości antyoksydantów pomaga chronić organizm przed stresem oksydacyjnym i stanami zapalnymi.

Pamiętaj jednak, by nie dodawać miodu na przykład do gorącej wody lub herbaty, ponieważ wtedy traci to, co najcenniejsze. Poczekaj, aż napój odrobinę ostygnie. Jeżeli jednak się odchudzasz – zobacz, jaki jest najlepszy zamiennik cukru.

