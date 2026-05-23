Masz ją w kuchni, a bije resztę na głowę. Dietetyczka wskazuje przyprawę na niedobór żelaza

Gdy myślimy o źródłach żelaza, zwykle do głowy przychodzą nam produkty takie jak na przykład podroby, szpinak, buraki czy pestki dyni. Tymczasem lista artykułów spożywczych, które dostarczają sporych dawek tego pierwiastka jest znacznie dłuższa i obejmuje składniki, których nawet nie podejrzewamy o takie działanie. Zwróciła na to uwagę dietetyczka Joanna Kryształ. Jednocześnie wskazała kilka prostych dodatków, odgrywających ważną rolę w podnoszeniu poziomu żelaza. Chodzi o popularne przyprawy. Można je bez trudu kupić w każdym większym sklepie spożywczym lub supermarkecie za naprawdę niewielkie pieniądze.

Jakie przyprawy mogą podnieść poziom żelaza?

Absolutnym faworytem, który rozkłada konkurencję na łopatki, jest tymianek. Stugramowa porcja tej aromatycznej przyprawy dostarcza aż 120 miligramów żelaza. Na tym jednak nie koniec dobrych wiadomości.

Świetną propozycją dla osób walczących o lepsze wyniki krwi jest też kminek. Kryje w sobie około 66 mg żelaza na 100 gramów. W zestawieniu stworzonym przez dietetyczkę znalazły się również takie dodatki do potraw jak bazylia i oregano. Pierwszy zawiera 42 mg żelaza w 100 gramach, a drugi – 37 mg. Stawkę „zamyka” natka pietruszki z wynikiem 5 mg żelaza. Warto jednak podkreślić, że obfituje ona w witaminę C, która wspiera wchłanianie związku. W efekcie organizm może lepiej go przyswoić. Podobnie działa suszony czosnek, cebula oraz mielona papryka.

Podnoszenie poziomu żelaza a dieta

Jednocześnie Joanna Kryształ przypomina, że poziom żelaza w organizmie nie zależy od pojedynczego składnika jadłospisu czy przyjmowanych suplementów. W tym przypadku dużo większe znaczenie ma całokształt diety, a także – jak podkreśla specjalistka –„regularność, odpowiednio zbilansowane posiłki i małe wybory, które robią różnicę na co dzień”.

