W Lidlu od poniedziałku zrobi się tłoczno. Tania Lavazza i hity za grosz

Lubisz włoską kawę i lody? W takim razie koniecznie zajrzyj do Lidla. Znana sieć przygotowała świetne oferty na oba te produkty. Teraz możesz na ich zakupie sporo zaoszczędzić. Musisz jednak uważać na limity. Zobacz, co dokładnie zrobić, by skorzystać z maksymalnego rabatu.

Te lody dostaniesz w Lidlu za grosz

Promocja na lody startuje w poniedziałek, a kończy się w środę. Trwa więc tylko trzy dni – od 18 do 20 maja 2026 roku. Obejmuje wszystkie warianty mrożonych deserów marki Bon Gelati w dużych, litrowych opakowaniach. Teraz dostaniesz je znacznie taniej niż zwykle w ramach akcji „1+1 za grosz”. Możesz sięgać po dowolne produkty i łączyć różne smaki w zestawy. Pamiętaj przy tym o jednej ważnej kwestii – rabat dotyczy wyłącznie tańszego spośród wybranych towarów. Co więcej, sieć nałożyła na konsumentów wyraźne ograniczenia. Ustalono limit ilościowy – na jeden paragon możesz kupić maksymalnie pięć opakowań lodów za grosz.

Nieco dłużej, bo od 18 do 23 maja 2023 roku, trwa promocja na wszystkie lody na patyku Bon Gelatelli do 120 mililitrów. Je również możesz zdobyć za ułamek pierwotnej ceny w ramach akcji „3+1 za grosz”. By skorzystać z oferty, musisz kupić za jednym razem minimum 4 desery. Rabat obejmie najtańszy z nich. W tym przypadku nie obowiązują żadne limity.

Włoskie kawy w supercenie w Lidlu

Powody do radości mają również miłośnicy „małej czarnej”. Od poniedziałku w Lidlu obowiązują nowe niższe ceny wielu znanych i lubianych marek. Jeśli pijesz kawę rozpuszczalną, wrzuć do koszyka duże opakowanie Nescafé Classic lub Crema w wersji XXL. Słoik o pojemności aż 300 gramów kosztuje teraz 37,90 zł. Z kolei wielbiciele włoskich klimatów i intensywnych aromatów mają do wyboru kilka rodzajów kawy Lavazza. Za mieloną Qualità Oro (250 g) w puszce zapłacisz tylko 31,99 zł. Z kolei zestaw 3 paczek tego produktu (3 x 250 g) kosztuje 79,99 zł. Natomiast kawa mielona Lavazza Espresso Italiano (250 g) to wydatek 24,99 zł. Jeśli wolisz „małą czarną” w ziarnach możesz sięgnąć po kilogramowe opakowanie Lavazzy (Espresso Barista lub Italiano) albo Astry (wariant Crema lub Tradycyjny). Pierwszy z produktów kosztuje 99,99 zł, a drugi – 69,99 zł.

