Ten napój działa lepiej niż espresso. Obniża też cholesterol i może chronić przed chorobami

Kawa to dla wielu z nas absolutny fundament poranka. Ogromna liczba osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez sięgnięcia po filiżankę tego aromatycznego naparu tuż po przebudzeniu. Jest niezwykle popularna na całym świecie, a jej głęboki smak i pobudzające właściwości stały się wręcz codziennym rytuałem. Choć dla milionów ludzi pozostaje ona niezastąpiona, warto pamiętać, że świat napojów oferuje mnóstwo ciekawych alternatyw.

Świetna alternatywa dla kawy

Moim ulubionym zamiennikiem jest yerba mate. Jest to napój, który świetnie stawia na nogi. W jaki sposób dokładnie działa na nasz organizm, wyjaśnił dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym na YouTube nagraniu.

Obecność kofeiny w yerba mate sprawia, że napój ten wykazuje działanie pobudzające, łagodzące zmęczenie zarówno fizyczne, jak i psychiczne, a także wspomaga pamięć oraz koncentrację – powiedział.

Dodał również, że w ocenie konsumentów napój ten ma pewną przewagę nad kawą. Pobudza, jednak nie wywołuje uczucia nerwowości, co ma czasami miejsce w przypadku kawy.

Inne właściwości yerba mate

Za sprawą kwasu chlorogenowego yerba mate wykazuje silne właściwości przeciwutleniające. Jest ona więc skuteczna w neutralizowaniu wolnych rodników. A to właśnie ich nadmiar w naszym organizmie prowadzi do stresu oksydacyjnego, który sprzyja powstawaniu wielu chorób cywilizacyjnych.

Stąd można powiedzieć, że składniki zawarte w yerba mate działają ochronnie na nasz organizm wobec cząsteczek, które powolnie, ale systematycznie uszkadzają komórki i tkanki – wyjaśnił specjalista.

Yerba mate może także korzystnie wpływać na koncentrację i samopoczucie. Wiele osób opisuje jej działanie jako „bardziej stabilne” niż kawa. Jej picie daje mniej gwałtowne pobudzenie i mniejsze ryzyko nagłego spadku energii.

Korzystnie wpływa też na poziom cholesterolu.

Eksperci zauważyli, że spożywanie naparu w ilości 330 ml trzy razy dziennie spowodowało poprawę profilu lipidowego krwi. Mówiąc bardziej konkretnie, u uczestników badań odnotowano poprawę stosunku zawartości lipoprotein o wysokiej gęstości, czyli HDL, do lipoprotein o niskiej gęstości, czyli LDL. Co więcej, yerba mate przyczynia się także do redukcji poziomu szkodliwych trójglicerydów – wyjaśnił.

Specjalista od zdrowego odżywiania powołał się na badanie pod tytułem „Herbata mate (Ilex paraguariensis) poprawia profile glikemiczne i lipidowe u osób z cukrzycą typu 2 i stanem przedcukrzycowym: badanie pilotażowe”.

Czytaj też:

Myślisz, że miód to „dietetyczny” zamiennik cukru? Liczby mówią co innegoCzytaj też:

Te lody z przepisu dietetyczki zrobisz w 3 minuty. Jedna porcja ma 11 g białka