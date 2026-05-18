Zapomnisz o solniczce, a twoje naczynia krwionośne odetchną. Polacy omijają je w sklepie

Każdy z nas doskonale wie, że warzywa są zdrowe i powinny stanowić ważny element codziennej diety. W praktyce jednak większość osób sięga głównie po te najbardziej popularne, takie jak ogórek, pomidor, marchew czy ziemniak. To spory błąd. Jedząc mniej oczywiste produkty, możemy dostarczyć organizmowi wielu cennych witamin, minerałów i antyoksydantów, których często brakuje w monotonnej diecie.

Niedoceniane warzywo

Jednym z warzyw, po które warto sięgnąć, są kapary. Sama się tego wstydzę, ale spróbowałam ich dopiero niedawno. Okazało się, że są nie tylko pyszne, ale też świetnie wpływają na zdrowie. Kapary są przede wszystkim wyjątkowo bogatym źródłem polifenoli (zawierają aż 310 mg tych związków w 100 g surowego produktu). Dzięki tak wysokiej zawartości tych silnych przeciwutleniaczy wykazują działanie przeciwnowotworowe oraz skutecznie opóźniają procesy starzenia się organizmu.

Kapary są również bogatym źródłem rutyny. To flawonoid, który wspiera wzmacnianie i uszczelnianie naczyń krwionośnych. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko występowania żylaków oraz obrzęków kończyn. Dodatkowo te warzywa niwelują wzdęcia.

Kapary pomogą ograniczyć używanie soli

Kapary charakteryzują się lekko słonawym i pikantnym smakiem. Pomagają więc ograniczyć używanie soli, ponieważ same w sobie mają intensywny, naturalnie słonawy i wyrazisty smak. W sprzedaży dostępne są kapary marynowane w occie lub konserwowane w soli i oliwie. Nawet niewielka ilość potrafi „podkręcić” smak całego dania. Dzięki temu często nie trzeba już dodatkowo dosalać potrawy lub można użyć znacznie mniej soli.

Pamiętaj jednak, by nie przesadzać też z ilością kaparów w diecie, właśnie ze względu na znajdującą się w nich sól. Efekt dodanie ich do posiłku zamiast dodatkowej soli nadal będzie korzystny, ale pod warunkiem, że użyjesz umiarkowanych ilości.

Kapary dodaje się między innymi do sałatek, makaronów oraz dań rybnych i mięsnych. Doskonale komponują się m.in. z łososiem, tuńczykiem czy pieczonym kurczakiem. Można dodawać je również do kanapek, pizzy i past warzywnych. Koniecznie spróbuj też przygotować klopsiki w sosie kaparowym.

