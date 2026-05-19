Polacy wyrzucają najcenniejszą część truskawek. Ma nawet 122 razy więcej polifenoli niż owoc

Owoce są niezwykle ważną częścią dobrze zbilansowanej diety, zwłaszcza jagodowe na przykład truskawki. Zachwycają nie tylko smakiem, ale również właściwościami. Kryją w sobie wiele wartości odżywczych. Mnóstwo cennych związków znajduje się w tych częściach przysmaków, które większość osób uznaje za niejadalne. W rezultacie wyrzuca je do kosza niczym zwykły odpad. Nie zdają sobie sprawy, że to wielkie marnotrawstwo. Zobacz, dlaczego warto włączyć do jadłospisu szypułki truskawek.

Jakie cenne właściwości mają szypułki truskawek?

Na prozdrowotne właściwości szypułek zwrócili uwagę między innymi naukowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – mgr inż. Radosław Bogusz, dr hab. Joanna Bryś, dr hab. Mariola Kozłowska, dr Jarosław Przybył i dr. hab. inż. Tomasz Sawicki. Badacze wzięli je „pod lupę” i odkryli, że dostarczają wielu cennych związków bioaktywnych. Ich skład może zaskoczyć.

Szypułki truskawek zawierają wiele cennych składników: błonnik, witaminę C, witaminę E, związki polifenolowe (takie jak kwas elagowy, kwas chlorogenowy, rutyna i katechina) oraz niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3, które działają przeciwzapalnie i korzystnie wpływają na funkcjonowanie mózgu. Obecne są w nich również luteina i beta-karoten – związki o silnym działaniu antyoksydacyjnym, odgrywające kluczową rolę w ochronie wzroku – podkreśla Radosław Bogusz w komunikacie udostępnionym przez SGGW.

Co ciekawe, badania wykazują, że szypułki truskawek mogą cechować się nawet 122-krotnie wyższą całkowitą zawartością polifenoli (TPC) oraz 13-krotnie wyższą pojemnością przeciwutleniającą w porównaniu do samych owoców. W teście wymiatającym wyjątkowo groźne rodniki hydroksylowe warstwa zewnętrzna z szypułką osiągnęła aktywność na poziomie niemal 66 procent, zostawiając miąższ daleko w tyle (około 33 procent).

Jak wykorzystać szypułki w kuchni?

Szypułki truskawek świetnie sprawdzą się jako składnik różnego rodzaju koktajli i smoothie. Można je również z powodzeniem wykorzystać do zrobienia domowego pesto lub past kanapkowych. Doskonale łączą się z wieloma ziołami powszechnie wykorzystywanymi w kuchni, na przykład miętą, bazylią czy natką pietruszki. Zielone części owoców po ususzeniu zmieniają się w doskonałą bazę naparów i napojów. „W przyszłości widzę również ich szersze zastosowanie w branży spożywczej – jako ekstrakty lub pojedyncze składniki wyodrębniane z tej niedocenianej części rośliny. To pokazuje, że nawet to, co do tej pory traktowaliśmy jako odpad, może mieć ogromny potencjał – zarówno w codziennej diecie, jak i w nowych produktach spożywczych” – zaznacza Radosław Bogusz.

