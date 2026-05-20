Wymiata toksyny i regeneruje jelita. Polacy omijają ten napój w sklepach

Zdrowie naszych jelit w dużej mierze zależy od codziennych nawyków żywieniowych. Odpowiednio dobrana żywność, bogata w błonnik, warzywa, owoce oraz produkty fermentowane, może wspierać mikroflorę jelitową i prawidłowe trawienie. Warto jednak pamiętać, że znaczenie mają nie tylko posiłki, ale również napoje, które pijemy każdego dnia. Woda, naturalne kefiry, jogurty pitne czy napary ziołowe mogą korzystnie wpływać na pracę jelit i wspierać równowagę organizmu.

Najlepszy napój na jelita

Ostatnio koleżanka, na wsparcie jelit, poleciła mi picie kombuchy. To fermentowany napój na bazie herbaty, który powstaje dzięki działaniu kultur bakterii i drożdży. Ceniona jest za swój orzeźwiający smak oraz obecność naturalnych probiotyków, które mogą wspierać zdrowie jelit i procesy trawienne. Poleca ją również dietetyk dr Bartosz Kulczyński.

Naukowcy wskazują, że spożywanie kombuchy zmniejsza dysbiozę jelitową, czyli przeciwdziała zaburzeniom składu flory bakteryjnej jelit. Przy okazji od razu też dodam, że kombucha poprawia procesy detoksykacyjne wątroby, wspomagając w ten sposób oczyszczanie organizmu – powiedział.

Ekspert powołał się na badanie pod tytułem „Wpływ spożycia kombuchy na mikroflorę jelitową i choroby współistniejące związane z otyłością; przegląd systematyczny”.

Inne właściwości kombuchy

Zdrowe jelita mają wpływ nie tylko na trawienie, ale również na odporność i samopoczucie organizmu. Kombucha zawiera także przeciwutleniacze pochodzące z herbaty, które pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym. Ten napój wspomaga również pracę układu pokarmowego, przez co wspiera odchudzanie. Jej picie poprawia też koncentrację, reguluje ciśnienie krwi.

Wiele osób sięga po kombuchę również jako zdrowszą alternatywę dla słodzonych napojów gazowanych. Jej lekko kwaśny, orzeźwiający smak sprawia, że dobrze nawadnia i może być ciekawym urozmaiceniem codziennej diety.

Jak zacząć pić kombuchę?

Osoby zdrowe powinny rozpoczynać kurację od niewielkich dawek, około 50 ml dziennie. W pierwszym tygodniu mogą pojawić się działania niepożądane, takie jak biegunka, które bywają interpretowane jako reakcja organizmu na proces oczyszczania. Zazwyczaj w dalszym okresie stosowania napoju organizm adaptuje się i reaguje prawidłowo. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów należy przerwać jego spożywanie.

