Lepsza niż wołowina, a wciąż jej unikamy. To mięso ma aż 18 g białka w 100 g

W Polsce jednym z popularniejszych rodzajów mięsa, poza wieprzowiną i drobiem, jest wołowina. Jest ceniona przede wszystkim za swój smak i różne możliwość wykorzystania w kuchni. Świetnie sprawdza się w wielu potrawach, takich jak gulasze, steki czy rosół. Okazuje się jednak, że dobrze jest włączyć do diety też inny rodzaj mięsa. Chodzi o baraninę. Warto ją spożywać z uwagi na świetny smak i delikatność, ale również jej właściwości odżywcze. Oczywiście w umiarkowanych ilościach.

Mięso lepsze od wołowiny

Baranina to wartościowe mięso, które może być cennym elementem zdrowej diety. Przede wszystkim jest bogata w pełnowartościowe białko, które wspiera budowę i regenerację mięśni oraz pomaga utrzymać uczucie sytości na dłużej. W 100 g ma około 18 g białka. Zawiera również dużo żelaza, dlatego szczególnie poleca się ją osobom narażonym na niedobory tego składnika. W 100 g jest 2,7 mg żelaza.

Dostarcza także witamin z grupy B, zwłaszcza witaminy B12, która wspiera układ nerwowy i produkcję czerwonych krwinek. Znajdują się w nim również cynk i selen – minerały ważne dla odporności oraz prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dobrej jakości baranina, szczególnie pochodząca z naturalnego chowu, zawiera korzystne kwasy tłuszczowe, w tym CLA (sprzężony kwas linolowy), który może wspierać metabolizm i działać przeciwzapalnie.

Jak przyrządzić baraninę?

Przyrządzanie baraniny wymaga cierpliwości i odpowiedniego przygotowania, ponieważ jest to mięso o zwartej strukturze i charakterystycznym aromacie. Kluczowym etapem jest dokładne oczyszczenie porcji z nadmiaru łoju oraz długie marynowanie, najlepiej w kwaśnych dodatkach, takich jak wino, ocet balsamiczny lub sok z cytryny, które zmiękczają włókna.

Aby podkreślić smak mięsa, warto sięgnąć po wyraziste zioła i przyprawy, zwłaszcza czosnek, rozmaryn, tymianek czy jałowiec, które idealnie komponują się z jego specyficznym profilem. Najlepsze efekty kulinarne uzyskuje się poprzez długotrwałe pieczenie lub duszenie w niskiej temperaturze. To pozwala mięsu stać się kruchym i soczystym. Ważne jest, aby baraninę podawać na gorąco, ponieważ zawarty w niej tłuszcz szybko tężeje. Jeśli obawiasz się zbyt intensywnego zapachu, możesz przed obróbką sparzyć mięso wrzątkiem lub wymoczyć je w mleku z dodatkiem cebuli, co skutecznie złagodzi jego aromat.

