Dino oszalało. Lavazza ponad 15 zł taniej do 26 maja, a to dopiero początek

Pijesz rozpuszczalną „małą czarną”? A może wolisz samodzielnie mielić ziarna? Niezależnie od tego, którą opcję wybierasz, co do jednego możesz mieć pewność najbliższe dni to idealny moment na uzupełnienie domowych zapasów kawy. Dino zorganizowało kilka atrakcyjnych promocji, dzięki którym uda ci się sporo zaoszczędzić na zakupach. Sieć gra w otwarte karty. Nie musisz instalować żadnego specjalnego oprogramowania w telefonie ani okazywać kart lojalnościowych, by skorzystać z obniżek. Oferty są limitowane wyłącznie dostępnością towaru, więc obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.

Kawa Jacobs taniej w Dino

Dino mocno obniżyło cenę kawy rozpuszczalnej Jacobs. Zapłacisz mniej za dwa popularne warianty – Crema oraz Cronat Gold (200 gramów). Jedno opakowanie kosztuje teraz tylko 24,99 zamiast 37,89 zł. Upust nalicza się jednak dopiero przy zakupie co najmniej dwóch sztuk któregoś z produktów objętych promocją. Możesz je dowolnie łączyć, tworzyć różne zestawy i wziąć tyle słoików, ile udźwigniesz. Sieć nie wprowadziła żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę towarów nabywanych w ramach danej akcji rabatowej. Ta oferta wygasa 23 maja 2026 roku. Na uzupełnienie domowych zapasów masz więc jeszcze trzy dni.

Inne obniżki cen kawy w Dino

Druga fala obniżek w Dino startuje w środę i potrwa do wtorku (20-26 maja 2026 roku). Uwagę przyciąga między innymi nowa cena kawy ziarnistej marki Lavazza. Teraz Qualità Oro w opakowaniu o pojemności jednego kilograma kosztuje tylko 84,85 zł, czyli o ponad 15 złotych mniej niż zwykle. Jeśli szukasz tańszego produktu, sięgnij po kawę ziarnistą Aroma Gold Prima. Na jedną paczkę o wadze 900 gramów wydasz przy kasie 49,99 zł zamiast niespełna 60 złotych. Możesz też zaoszczędzić na zakupie Woseby Mocca Fix Gold. Jedno opakowanie tej kawy rozpuszczalnej (110 gramów) to wydatek 17,85 zł. Cena poza promocją wynosi 20,99 zł.

Fanów mielonej kawy z pewnością ucieszy informacja, że promocja w Dino objęła również Dallmayr Classic. Jeśli włożysz do koszyka minimum dwa opakowania po 500 gramów, za każde z nich zapłacisz tylko 27,89 zł zamiast 37,99 zł. Możesz też sięgnąć po kawę łagodną tradycyjną marki Astra. Paczka mielonych ziaren o pojemności 555 gramów kosztuje 22,69 zamiast 28,99 zł.

