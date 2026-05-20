Ten polski owoc ma 4 razy więcej witaminy C niż cytryna. Sezon zaraz się zaczyna

Dostarczanie witaminy C do organizmu poprzez codzienną dietę jest bardzo ważne dla zachowania zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu. Witamina C wspiera układ odpornościowy, pomagając organizmowi lepiej radzić sobie z infekcjami i przeziębieniami. To jednak nie wszystko. Z tą witaminą najbardziej kojarzą się cytryny. Dla wielu osób może być to zaskoczeniem, jednak okazuje się, że to wcale nie te owoce mają jej najwięcej.

Ma więcej witaminy C niż cytryna

Jednym z najlepszych naturalnych źródeł witaminy C jest czarna porzeczka. Zawiera jej znacznie więcej niż wiele popularnych owoców cytrusowych. Już niedługo rozpocznie się sezon na świeżą czarną porzeczkę, więc będzie można łatwo włączyć ją do swojej diety w postaci owoców, koktajli czy domowych przetworów. Poza sezonem dobrym rozwiązaniem są również owoce mrożone, które zachowują dużą część swoich wartości odżywczych, w tym witaminy C. Dzięki temu można korzystać z właściwości czarnej porzeczki przez cały rok.

Cytryna zawiera średnio około 50 mg witaminy C w 100 g produktu. Dla porównania czarna porzeczka może zawierać nawet 150–200 mg witaminy C w 100 g owoców. Oznacza to, że czarna porzeczka ma nawet 3–4 razy więcej witaminy C niż cytryna.

Korzyści z witaminy C dla zdrowia

Witamina C to jedna z najważniejszych witamin potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Poza wspieraniem odporności, jest również silnym przeciwutleniaczem. Chroni komórki przed działaniem wolnych rodników, które przyspieszają proces starzenia.

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu na YouTube zauważył również, że pozytywnie wpływa ona też na układ sercowo-naczyniowy, o czym wiele osób nie ma pojęcia.

Przeglądając fora internetowe, często spotykałem się z pytaniem, jakie produkty pomagają zredukować ciśnienie tętnicze. I wśród odpowiedzi chyba ani razu nie widziałem informacji, aby ktoś wskazał na witaminę C – powiedział ekspert.

Zauważył również, że w 2020 roku ukazała się praca naukowa, która dowiodła, że stosowanie wysokich ilości witaminy C obniża ciśnienie tętnicze u osób cierpiących na nadciśnienie. Chodzi o badanie pod tytułem „Wpływ suplementacji witaminy C na nadciśnienie tętnicze pierwotne”.

Naukowcy zauważyli, że regularne dostarczanie witaminy C może spowodować obniżenie skurczowego ciśnienia krwi średnio o nieco ponad 4 mmHg i rozkurczowego ciśnienia krwi o nieco ponad 2 mmHg – powiedział ekspert.

To jednak nie wszystko. Bardzo ważną funkcją witaminy C jest udział w produkcji kolagenu, czyli białka odpowiedzialnego za zdrową skórę, naczynia krwionośne, kości i stawy.

