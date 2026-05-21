Od dzisiaj w Lidlu kawa aż 60 proc. taniej. Limit: 4 opakowania na kupon

Kupowanie produktów na promocjach w supermarketach może realnie pozwolić na zauważalne oszczędności w domowym budżecie. Szczególnie dotyczy to artykułów, które na co dzień są dość drogie, takich jak kawa. W tym przypadku nawet niewielka obniżka ceny przekłada się na wyraźnie niższe wydatki w skali miesiąca. Regularne śledzenie ofert promocyjnych i robienie zapasów w odpowiednim momencie sprawia, że można kupować te same produkty znacznie taniej. Przykładem tego jest aktualna promocja w Lidlu.

Tania kawa w Lidlu

Dotyczy ona wszystkich kaw marki Jacobs. Obowiązuje od czwartku 21 maja do soboty 23 maja. Głównym założeniem oferty jest naliczenie 60 proc. rabatu na drugi, tańszy produkt. Możesz dowolnie miksować rodzaje kawy, łącząc na przykład wersję ziarnistą z rozpuszczalną.

Aby skorzystać z tej okazji, niezbędne jest posiadanie aplikacji Lidl Plus, w której należy wcześniej aktywować odpowiedni kupon, a następnie zeskanować go przy kasie podczas płatności. Warto pamiętać o obowiązującym ograniczeniu, ponieważ limit na jeden kupon wynosi maksymalnie 4 opakowania. W praktyce oznacza to, że przy zakupie dwóch takich samych produktów średnia obniżka na każdym z nich wyniesie 30 proc., a największą korzyść finansową osiągniesz, dobierając kawy w podobnych cenach.

Jak przechowywać kawę?

Kawa powinna być przechowywana tak, aby jak najdłużej zachowała swój aromat i świeżość. Najważniejsze jest ograniczenie kontaktu z powietrzem, wilgocią, światłem oraz wysoką temperaturą, ponieważ te czynniki przyspieszają utratę zapachu i smaku kawy.

Najlepiej trzymać kawę (zarówno ziarnistą, jak i mieloną) w szczelnym, najlepiej nieprzezroczystym pojemniku i umieścić ją w suchym, chłodnym oraz ciemnym miejscu, na przykład w szafce lub spiżarni. Ważne jest też, aby unikać lodówki, ponieważ kawa łatwo chłonie obce zapachy i wilgoć, co pogarsza jej jakość.

