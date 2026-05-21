Nigdy nie wylewam soku po ogórkach kiszonych. Babcia zdradziła mi swój trik

Sok z ogórków kiszonych to często niedoceniany produkt, który zazwyczaj bez zastanowienia wylewamy. Wiele osób traktuje go jako „odpad” po zjedzeniu ogórków, nie zdając sobie sprawy, że ma on sporo wartości. Taki sok zawiera probiotyki, witaminy i minerały, które powstają w procesie fermentacji. Może wspierać trawienie i pomagać po ciężkostrawnych posiłkach. Zamiast go wylewać, można go wykorzystać jako składnik zup, sosów albo jako naturalny „shot” prozdrowotny.

Sposób na wykorzystanie soku po ogórkach kiszonych

Moja babcia zdradziła mi jednak jeszcze lepszy patent na jego wykorzystanie. Powiedziała, że sok z ogórków doskonale zmiękcza mięso i nadaje mu wyrazisty smak. Od tamtej pory przestałam go wylewać i zaczęłam wykorzystywać go w kuchni. Okazało się, że taki prosty składnik może naprawdę sprawić, że mięso jest bardziej kruche i soczyste.

Zalej mięso wodą z ogórków. Tak soczystego jeszcze nie jadłeś – wyjaśniła ekspertka kulinarna, prowadząca facebookowe konto „Dobra Kuchnia”.

Specjalistka tłumaczy, że najpierw plastry schabu trzeba ponacinać – pionowo i poziomo. Zrób linie po obu stronach mięsa. Następnie tak przygotowane mięso przełóż do woreczka strunowego i zalej wodą z ogórków. Dodaj też ulubione przyprawy oraz musztardę. Zamknij worek i ugniataj mięso – dzięki temu marynata dostanie się wszędzie. Odstaw worek z mięsem na około 30 minut. Po tym czasie możesz upiec schab.

Dlaczego sok z ogórków zmiękcza mięso?

Sok z ogórków kiszonych jest kwaśny (ma np. kwas mlekowy i często też ocet), a kwasy pomagają rozluźniać strukturę białek w mięsie. W praktyce oznacza to, że mięso staje się bardziej kruche, bo włókna mięśniowe częściowo się „rozbijają”. Drugi element to sól. Sól wpływa na białka tak, że mogą lepiej zatrzymywać wodę, dzięki czemu mięso po obróbce jest bardziej soczyste i mniej suche. W efekcie taki sok działa trochę jak gotowa marynata — zmiękcza, doprawia i poprawia teksturę jednocześnie.

