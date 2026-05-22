Może obniżać cholesterol nawet o 15 mg/dl. Dietetyk radzi co trzeba zrobić z czosnkiem, by działał

Czosnek to popularny składnik kuchni, który można dodawać do wielu potraw – od sosów i zup, przez mięsa, aż po dania warzywne. Nadaje jedzeniu intensywny smak i aromat, który podkreśla charakter potrawy. Poza walorami kulinarnymi czosnek jest ceniony także za właściwości prozdrowotne. Zawiera związki siarki, które wspierają odporność organizmu i działają przeciwbakteryjnie. I choć niemal każdy z nas zna właśnie te właściwości czosnku, to okazuje się, że ma on też inne, dobroczynne działanie na organizm, o którym nie mówi się zbyt często.

Pomaga na cukier i cholesterol

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu na YouTube wyjaśnił, że spożywanie czosnku korzystnie wpływa na poziom cholesterolu.

W obszernej pracy z 2019 roku możemy przeczytać, że czosnek obniża poziom LDL, inaczej lipoprotein o niskiej gęstości – powiedział ekspert.

Zauważył przy tym, że jego podwyższony poziom sprzyja miażdżycy. Eksperci w badaniu pod tytułem „The effect of garlic on lipid profile and glucose parameters in diabetic patients: A systematic review and meta-analysis” udowodnili, że spożywanie czosnku pozwala obniżyć stężenie LDL nawet o 15 miligramów na decylitr, co jest bardzo dobrym wynikiem.

Czosnek obniża również poziom trójglicerydów. To jednak nie wszystko. Korzystnie wpływa również na poziom cukru.

Badania przeprowadzone z udziałem diabetyków wykazały, że spożywanie czosnku może obniżyć poziom cukru we krwi. Poza tym u osób spożywających czosnek odnotowano obniżenie wartości ważnego parametru, jakim jest hemoglobina glikowana – powiedział.

To oznacza, że spożywanie tego warzywa w sposób trwały i długoterminowy poprawia naszą glikemię. Ekspert powołał się na badanie pod tytułem „The effect of garlic on lipid profile and glucose parameters in diabetic patients: A systematic review and meta-analysis”.

Jak jeść czosnek?

Żeby rzeczywiście czosnek dobroczynnie zadziałał na nasz organizm, trzeba pamiętać o jednym szczególe.

Aby skorzystać na działaniu zdrowotnym świeżego czosnku, to przed jego użyciem należy go porządnie zmiażdżyć. Im bardziej go zmiażdżymy, tym więcej powstanie korzystnych dla zdrowia dobroczynnych związków. Jeśli zaś tylko pogryziemy ząbek czosnku w całości bez dokładnego jego przeżuwania, wówczas tych dobroczynnych składników dostarczymy w mniejszych ilościach, a więc efekty terapeutyczne również będą mniejsze – podsumował specjalista od zdrowego odżywiania.

