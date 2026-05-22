Ta bułka wróciła do Lidla po 2 latach. Ma tylko 195 kcal i prosty skład

Myślisz, że pieczywo w Lidlu nie jest już w stanie niczym cię zaskoczyć? Na półkach sieci pojawił się nowa bułka. Dwa lata temu wycofano ją z oferty. Teraz wróciła i to w wielkim stylu. Zwrócił na nią uwagę ekspert Bartłomiej Szkutnik, twórca portalu Fit Recenzje, który od lat namawia Polaków do bardziej świadomego robienia zakupów. Podpowiada, co wkładać do koszyka, a czego lepiej unikać. Tym razem z czystym sumieniem poleca „nowy” wypiek. Sprawdź, co sprawiło, że produkt zyskał jego uznanie.

Nowa bułka w Lidlu „pod lupą” eksperta

Serce specjalisty podbiło fińskie pieczywo. Ta bułka – jak podkreśla Bartłomiej Szkutnik – jest inna niż wszystkie, „oryginalna w smaku, sycąca, a do tego z prostym składem”. Obejmuje on tylko siedem pozycji. Na pierwszym miejscu znajduje się żyto pełnoziarniste (59 procent, w tym słód żytni i mąka żytnia), na drugim – woda, a na trzecim – płatki ziemniaczane. Dalej mamy cukier, drożdże oraz sól jodowaną. Jedna sztuka o wadze 90 gramów dostarcza tylko 195 kilokalorii, 5,4 g białka, 2,1 g tłuszczów i 38 g węglowodanów. Ma ciekawy, lekko kwaskowy smak, zupełnie inny niż typowa „biała” bułka z oczyszczonej mąki.

Z czym [ją – przyp. red.] jeść? Niezmiennie polecam dużo warzyw! Ale zanim warzywa, to serek śmietankowy, hummus lub pasta z awokado. I jeszcze łosoś lub chuda wędlina – radzi Bartłomiej Szkutnik w opublikowanym materiale.

Dobre pieczywo na redukcji

Po tego typu pieczywo mogą śmiało sięgać osoby, którym zależy na zrzuceniu nadprogramowych kilogramów. Połączone z odpowiednimi składnikami może stworzyć pełnowartościową przekąskę, która zapewni długie uczucie sytości i zmniejszy ryzyko podjadania między posiłkami. A to właśnie ono często utrudnia skuteczną redukcję masy ciała. Warto przy tym pamiętać, że sama dieta nie zawsze wystarczy, by pozbyć się „boczków”. Warto zadbać też o aktywność fizyczną.

