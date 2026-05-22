Dietetyczka wskazała lody z Lidla dobre na redukcji. Rekordzista ma tylko 29 kcal

Jeść lody czy nie? Przedstawione pytanie zadaje sobie wiele osób, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy. Sporo z nich wpada w pułapkę restrykcji. Sięga po mrożone słodkości, a potem wychodzi z założenia, że skoro „złamało” przyjęte założenia, to cały plan żywieniowy legł w gruzach i nie ma sensu dalej się starać. W efekcie nie kończy na jednej małej porcji lodów i ląduje na kanapie z pustym pudełkiem o pojemności litra. Dietetyczka Paula Jamróz stanowczo rozprawia się z tym szkodliwym myśleniem. Podkreśla, że kluczem do szczupłej sylwetki wcale nie jest perfekcjonizm czy jedzenie wyłącznie produktów z nieskazitelną etykietą, lecz dokonywanie świadomych wyborów zakupowych. Jednocześnie wskazuje, które smakołyki z Lidla można włączyć do jadłospisu bez wyrzutów sumienia.

Te niskokaloryczne lody z Lidla poleca dietetyczka

Specjalistka udostępniła w sieci nagranie, w którym przedstawiła zestawienie lodów z Lidla sprzedawanych w tak zwanych wielopakach. Analizując ich kaloryczność bierze, wzięła pod uwagę pojedyncze sztuki, a nie całe opakowania. Na jej „liście” polecanych mrożonych przekąsek znalazły się następujące pozycje:

lody Gelatelli Exotic – 92 kcal,

lody Gelatelli Mixed Berries – 91 kcal,

lody Zapp marki Algida – 83 kcal,

lody Spiralo marki Ballino – 75 kcal,

lody Kaktus Pop od Nestle – 60 kcal,

lody Pirulo Watermelon Nestle – 59 kcal,

lody Gelatelli Space Runners – 44 kcal.

Szczególną uwagę warto zwrócić jednak na zestaw Kids Mix od Algidy. Jedno opakowanie zawiera kilka różnych mini lodów. X-Pop ma około 62 kilokalorie, Finger – 54, a Mini Twister – 44. Absolutnym rekordzistą jest jednak deser śmietankowy. Dostarcza zaledwie 29 kilokalorii.

Domowe lody dobre na redukcji

W swój jadłospis możesz śmiało włączyć również domowe lody. Ich przygotowanie zajmie Ci dosłownie kilka minut. Wystarczy, że zblendujesz ulubione mrożone owoce – na przykład truskawki, maliny czy plastry mocno dojrzałego banana – z naturalnym skyrem lub gęstym jogurtem wysokobiałkowym. Takie domowe desery dostarczają sporej dawki białka, które przedłuża uczucie sytości po posiłku i skutecznie hamuje apetyt na słodkie przekąski.

