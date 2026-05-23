Nie włoska i nie hiszpańska. Eksperci wybrali najlepszą oliwę 2026 roku

Olive Oil Times World Ranking (OOTWR) to najbardziej prestiżowa, internetowa baza danych gromadząca wyniki z rygorystycznego, nowojorskiego konkursu NYIOOC World Olive Oil Competition. Podstawą przyznawania punktów poszczególnym tłuszczom jest obiektywny wzór matematyczny. Algorytm nie bierze pod uwagę subiektywnych opinii krytyków, lecz premiuje jakość potwierdzoną nagrodami, świeżość wyrobu oraz konsekwencję w działaniu producenta, który dba o utrzymywanie swoich towarów na jak najwyższym poziomie rok do roku.

Ta oliwa z oliwek wygrywa w rankingu

Najwyższą pozycję w aktualnym rankingu zajmuje oliwa z Grecji – The Master Miller. Uzyskała 59,50 punktów. Na drugim miejscu znajduje się tłuszcz z Hiszpanii – Aceites Oro Bailen Galgon z wynikiem 58,50 pkt, a na trzecim – produkt z Australii. Cobram Estate (AU) zdobył 52.25 punktów. Warto jednak podkreślić, że w zestawieniu dominują wyroby rodem z Włoch (210), Grecji (149) oraz Chorwacji (144).

Jak wybrać dobrą oliwę z oliwek?

Najlepiej sięgać po oliwę extra virgin, czyli z pierwszego tłoczenia (bez rafinacji). Warto też sprawdzić datę zbioru lub termin przydatności. Im świeższy tłuszcz, tym lepiej. Niemniej ważne są informacje dotyczące tego, z jakiego kraju oraz regionu pochodzi dany produkt. Pamiętaj, że wyrób wysokiej jakości musi być przechowywany w ciemnej szklanej butelce. Światło działa bowiem na jego niekorzyść, Przyspiesza utlenianie się zawartym w nim związków. Nie zapomnij o jeszcze jednej ważnej kwestii – po otwarciu oliwa powinna pachnieć świeżo, lekko trawiasto, owocowo lub ziołowo i mieć piekący, lekko gorzki smak.

Jakie korzyści daje spożywanie oliwy z oliwek?

Oliwa z oliwek obfituje w jednonienasycone kwasy tłuszczowe, które pomagają w obniżeniu „złego” cholesterolu. Dostarcza też sporej ilości polifenoli. Związkom tym przypisuje się działanie antyoksydacyjne. Chronią one organizm przed szkodliwym wpływem wolnych rodników, redukują stany zapalne tkanek i spowalnia procesy starzenia. Odgrywają też ważną rolę w profilaktyce wielu różnych schorzeń, w tym chorób układu sercowo-naczyniowego.

