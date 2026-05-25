Ekspert wskazał najlepsze wędliny z Biedronki. Kosztują kilka złotych i mają krótki skład

Szynka to jeden z najczęściej wybieranych dodatków do kanapek. Ceniona jest przede wszystkim za uniwersalność, dzięki czemu pasuje zarówno do świeżego pieczywa, jak i warzyw czy serów. Kanapki z szynką są popularne na śniadanie, do szkoły, pracy oraz jako szybka przekąska w ciągu dnia. Ten produkt można wykorzystać też w wielu innych potrawach.

Najlepsze wędliny w Biedronce

Warto jednak wiedzieć, którą szynkę wybierać, ponieważ nie każdy produkt dostępny w sklepie ma dobry skład i wysoką jakość. Niektóre wędliny zawierają dużo konserwantów, wzmacniaczy smaku oraz dużą ilość soli, co nie jest korzystne dla zdrowia. Ekspert z kanału „Fit Recenzje” poleca szynkę lub schab „Roztoczański” pieczony na maśle. Przy zakupie warto zwracać uwagę na zawartość mięsa, krótki skład oraz sposób produkcji. Dobrze wybrana szynka może być nie tylko smacznym, ale również wartościowym elementem codziennej diety.

Oba mają wysoką zawartość mięsa, cztery składniki, około 160 kcal i aż 23 g białka w 100 g. Cena to 7,49 zł – powiedział.

Dobrym wyborem jest też szynka i schab marki „Kraina Wędlin”.

Zero konserwantów, osiem składników, 120 kcal i 20 g białka w 100 g. Kosztują 5,99 zł – wyjaśnił.

Dużą ilością mięsa i dobrym składem wyróżnia się także wędlina „Głodniaki”.

„Tylko 1,5 proc. tłuszczu i najmniej soli ze wszystkich. Zapłacisz za nią 4,99 zł” – powiedział specjalista.

A najwięcej białka i bardzo dobry skład mają szynka i polędwica „Sądecka”, które kosztują 6,95 zł.

Tych wędlin nie kupuj

Niektórych wędlin lepiej pod żadnym pozorem nie wrzucać do koszyka, zwłaszcza jeśli mają bardzo długi skład. Produkty pełne konserwantów, sztucznych dodatków i niewielkiej ilości mięsa mogą negatywnie wpływać na zdrowie przy regularnym spożywaniu. Warto więc czytać etykiety i świadomie wybierać wędliny lepszej jakości.

Specjalista od zdrowego odżywiania zdecydowanie odradza jednak mielonkę tyrolską.

„Ma tylko 68 procent mięsa” – powiedział.

Dodał, że polędwica z „Krainy Wędlin” to również słaby wybór. Odradza też blok szynki z indyka marki „Pyszny Indyk”.

