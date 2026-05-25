Ta ryba to świetny wybór dla seniorów. Lekka, tania i bez mnóstwa ości

Osoby starsze szczególnie powinny dbać o swój jadłospis, ponieważ odpowiednie odżywianie ma ogromny wpływ na zdrowie, samopoczucie i codzienne funkcjonowanie. Wraz z wiekiem organizm potrzebuje większej ilości witamin, minerałów oraz składników wspierających odporność i kondycję organizmu. Zbilansowana dieta pomaga utrzymać prawidłową masę ciała, wspiera pracę serca, kości i układu trawiennego, a także może zmniejszać ryzyko wielu chorób przewlekłych.

Najlepsza ryba dla seniorów

Wprowadzenie dorsza do jadłospisu seniora to jeden z najprostszych sposobów na wsparcie zdrowia poprzez dietę. Ta chuda ryba jest ceniona przez dietetyków przede wszystkim ze względu na wysoką zawartość pełnowartościowego i łatwostrawnego białka, które jest kluczowe w przeciwdziałaniu sarkopenii, czyli naturalnemu zanikowi masy mięśniowej postępującemu z wiekiem.

Jedzenie tej ryby wspiera też mózg i serce. Mimo że dorsz jest rybą chudą, dostarcza cennych kwasów tłuszczowych omega-3. Pomagają one w profilaktyce chorób układu krążenia oraz wspierają funkcje poznawcze, co może spowalniać procesy starzenia się mózgu. Dorsz jest naturalnym źródłem witaminy D oraz fosforu i wapnia. Składniki te są niezbędne do utrzymania odpowiedniej gęstości mineralnej kości, co bezpośrednio zmniejsza ryzyko osteoporozy i groźnych złamań.

Jest to ryba niskokaloryczna – ma 82 kcal w 100 g, więc sprawdzi się także w diecie osób walczących z nadwagą. Zawiera dużo potasu – 413 mg w 100 g. Jest to jeden z kluczowych elektrolitów regulujących pracę serca.

To, co wysoce cenne w dorszu, to wysoka zawartość jodu. W 100 g znajduje się aż 250 mikrogramów tego pierwiastka. Jako że niedobór jodu wciąż dotyczy wielu osób, to uważam, że warto od czasu do czasu włączać dorsza do swojego menu – powiedział w opublikowanym nagraniu dietetyk dr Bartosz Kulczyński.

Ekspert dodał, że brak tego pierwiastka w diecie sprzyja między innymi niedoczynności tarczycy, a w konsekwencji pojawieniu się dolegliwości, w tym utraty sił witalnych, zaburzeń pamięci i koncentracji.

Inne właściwości dorsza

Dużą zaletą tej ryby jest to, że dorsz jest lekkostrawny. W przeciwieństwie do tłustych mięs czy ciężkich potraw dorsz nie obciąża układu pokarmowego. Jest idealnym wyborem dla seniorów z wrażliwym żołądkiem lub problemami z trawieniem, które często zdarzają się w późniejszym wieku. Dodatkowo dorsz ma mniej drobnych ości niż ryby karpiowate, przez co jest łatwiejszy do zjedzenia dla seniorów.

Aby zachować prozdrowotne właściwości dorsza, najlepiej przygotowywać go na parze, piec w folii lub dusić. Tradycyjne smażenie w głębokim tłuszczu i grubej panierce niestety dodaje niezdrowych tłuszczów nasyconych i znacznie podnosi kaloryczność posiłku.

