To nie tylko miód wspiera organizm. Lekarka wskazuje 3 produkty z ula, o których wielu zapomina

Miód od lat uznawany jest za jeden z najzdrowszych produktów pszczelich. Cenimy go nie tylko za słodki smak, ale również za jego naturalne właściwości i bogactwo cennych składników. Chętnie dodajemy go do potraw, deserów czy napojów, traktując jako zdrowszą alternatywę dla cukru. Bardzo często miód trafia także do herbaty lub wody z cytryną, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Wiele osób sięga po niego, aby wspierać odporność i dodać organizmowi energii. Okazuje się jednak, że nie warto ograniczać się tylko do tego produktu.

Polacy zapominają o tych produktach pszczelich

Lekarz kardiolog Anna Bartusiak-Chatys w opublikowanym wpisie na Instagramie zauważyła, że poza miodem istnieją też inne cenne produkty pochodzenia pszczelego. Jest to między innymi pyłek pszczeli.

Dodaję go na co dzień do jogurtu, owsianki albo koktajlu. To prosty sposób, żeby wzbogacić dietę o białko, witaminy antyoksydanty – wyjaśniła ekspertka.

Do swojego menu warto włączyć też pierzgę.

Bardziej „skoncentrowana” wersja pyłku i lepiej przyswajalna. Sięgam po nią, kiedy potrzebuję większego wsparcia – np. po chorobie, antybiotyku albo przy przemęczeniu – powiedziała.

Możesz sięgnąć także po propolis.

Stosuję go w formie nalewki. Sprawdza się przy zapaleniu gardła i nawracających aftach. Ma właściwości przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Można z niego zrobić też maść albo sięgnąć po miód z dodatkiem propolisu – wyjaśniła lekarka.

Jak jeszcze używać pyłku pszczelego, propolisu i pierzgi?

Wprowadzenie pyłku czy pierzgi do codziennej rutyny wcale nie musi oznaczać „przykrego obowiązku”. Choć wiele osób rozpuszcza je w letniej wodzie na noc, by wypić miksturę o poranku, możliwości jest znacznie więcej.

Pyłek pszczeli, dzięki swojej chrupkości i lekko kwiatowemu aromatowi, idealnie sprawdza się jako posypka do domowej granoli, sałatek owocowych czy tostów z masłem orzechowym.

Z kolei propolis w formie kropli można dodać do miodu, tworząc domowe „żelki” na gardło, lub wymieszać z oliwą z oliwek, tworząc bazę do leczniczego dressingu. Dla najmłodszych, którzy mogą krzywić się na specyficzny smak pierzgi, najlepszym rozwiązaniem jest przemycenie jej w gęstych koktajlach owocowych. Banan lub jagody skutecznie zamaskują jej intensywność, nie odbierając cennych właściwości.

Czytaj też:

Dietetyczka poleca tę bułkę z Biedronki. Ma 18 g białka i sporo błonnikaCzytaj też:

Dietetyk robi risotto inaczej. Ma 41 g białka, syci na długo i nie podbija cukru