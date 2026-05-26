Potrząsam słoikiem i po 24 godzinach mam chrupiącą przekąskę. Ogórki kiszone nie mają startu

W Polsce ogórki kiszone od lat są jednym z najbardziej lubianych tradycyjnych dodatków do jedzenia. Chętnie zajadamy się nimi zarówno jako szybką przekąską, jak i dodatkiem do obiadu, kanapek czy dań z grilla. Ich charakterystyczny kwaśny smak świetnie komponuje się z polską kuchnią i dodaje potrawom wyrazistości. W wielu domach kiszenie ogórków to także pielęgnowana od pokoleń tradycja, kojarząca się z domowym smakiem i latem.

Przysmak z kuchni azjatyckiej

Warto jednak nieco poeksperymentować i sięgnąć po przysmak z kuchni azjatyckiej. Mowa o kiszonych rzodkiewkach. To wciąż mało znany specjał w polskiej kuchni, choć świetnie wpisuje się w naszą tradycję kiszenia warzyw. Większość Polaków kojarzy przede wszystkim kiszone ogórki czy kapustę, dlatego smak kiszonej rzodkiewki bywa dla wielu ciekawym odkryciem. Po ukiszeniu rzodkiewki tracą swoją ostrą nutę i stają się delikatniejsze, lekko kwaśne oraz bardzo chrupiące.

Oprócz oryginalnego smaku są także bogate w naturalne probiotyki, które wspierają florę jelitową i odporność organizmu. Świetnie sprawdzają się jako chrupiący dodatek do kanapek, burgerów i sałatek, nadając im lekko kwaśny, wyrazisty smak. Można je też podawać jako przekąskę do dań azjatyckich

Jak zrobić rzodkiewki kiszone?

Katarzyna Bosacka w opublikowanym nagraniu na YouTube podała świetny patent na wykorzystanie rzodkiewki, którą mamy w lodówce, jednak jest już ona lekko zwiędnięta. Możemy ją ukisić i jest to łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać.

Bierzemy rzodkiewki, oczywiście obcinamy te korzonki i nacinamy w taki sposób, żeby do środka wszedł płyn. Potem do słoika wlewamy wodę. Do tego sos sojowy, bo będą to rzodkiewki kiszone po azjatycku. Do tego ocet ryżowy i jeszcze bardzo ważna rzecz – trochę cukru, żeby te rzodkiewki były lekko słodkie – wyjaśniła ekspertka od zdrowego odżywiania.

Do całości należy jeszcze dodać jeden ząbek pokrojonego czosnku, trochę imbiru i pół czerwonej cebuli. Taką „miksturę” trzeba zamknąć w słoiku, wymieszać i wrzucić do niej rzodkiewki. Całość trzeba zamknąć i znowu potrząsnąć. Takie rzodkiewki będą dobre do jedzenia po około 24 godzinach.

Przepis: Kiszone rzodkiewki Te rzodkiewki to jedna z moich ulubionych przekąsek. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni azjatycka Czas przygotowania 24 godz. 15 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 11 w każdej porcji Składniki 1 pęczek rzodkiewek

1 ząbek czosnku

kawałek świeżego imbiru (ok. 1–2 cm)

1/2 czerwonej cebuli

3–4 łyżki sosu sojowego

2 łyżki octu ryżowego

1 łyżeczka cukru

ok. 2 szklanki wody Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówRzodkiewki umyj, odetnij końcówki i delikatnie ponacinaj, żeby zalewa mogła wejść do środka. Czosnek pokrój w plasterki, imbir cienko posiekaj, a cebulę pokrój w piórka. Robienie zalewyDo słoika wlej wodę, sos sojowy i ocet ryżowy. Dodaj cukier i wymieszaj. Wrzuć czosnek, imbir i cebulę. Dodaj rzodkiewki, zamknij słoik i mocno potrząśnij. Proces kiszeniaWstaw do lodówki na około 24 godziny.

