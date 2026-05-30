Nie kawa i nie energetyk. Ten owoc rano stawia na nogi i pomaga trzymać cholesterol w ryzach

Dla wielu osób dzień zaczyna się od filiżanki kawy. Jej aromat i smak pomagają się obudzić oraz dodają energii na dobry początek dnia. Poranna kawa to nie tylko chwila przyjemności, ale także moment, który pozwala zebrać myśli i przygotować się do codziennych obowiązków. Dzięki zawartej w niej kofeinie łatwiej się skoncentrować i nabrać motywacji do działania. Nie bez powodu kawa stała się jednym z najpopularniejszych elementów porannej rutyny na całym świecie.

Lepsze niż filiżanka kawy

Zamiast niej, możesz też sięgnąć po pyszny i tani owoc. Jabłko to naturalne źródło energii, które może skutecznie pobudzić organizm w ciągu dnia. Zawiera naturalne cukry, witaminy oraz błonnik, dzięki czemu energia uwalnia się stopniowo i nie powoduje nagłego spadku sił, jak bywa po słodkich przekąskach. Dodatkowo jabłka są lekkie, orzeźwiające, a ich jedzenie dobrze wpływa na koncentrację.

Wiele osób sięga po kawę, gdy czuje zmęczenie, jednak zjedzenie świeżego jabłka również może dodać energii, a do tego poprawić samopoczucie. Dzięki zawartości witaminy C i antyoksydantów organizm dostaje naturalny zastrzyk świeżości. W ciągu dnia jabłko może więc być zdrową alternatywą dla kolejnej filiżanki kawy.

Dlaczego jeszcze jeść jabłka?

Dietetyk kliniczny Justyna Marszałkowska-Jakubik w opublikowanym nagraniu na YouTube wytłumaczyła, dlaczego jeszcze warto jeść jabłka.

Pektyny zawarte w jabłkach wiążą kwasy żółciowe i przyspieszają ich wydalanie z organizmu, dzięki czemu jabłka stabilizują stężenie cholesterolu we krwi, a to z kolei wpływa korzystnie na cały układ sercowo-naczyniowy – powiedziała ekspertka.

Z kolei polifenole zawarte w jabłkach zwiększają insulinowrażliwość. Dlatego te owoce są dobre dla osób z insulinoopornością czy cukrzycą typu 2. Dzięki obecności kwercetyny oraz innych antyoksydantów działają też przeciwzapalnie.

Dlatego regularne jedzenie jabłek, szczególnie ze skórką, może przyczynić się do zmniejszenia stanu zapalnego – wyjaśniła ekspertka.

Specjalistka od zdrowego odżywiania przypomniała także, że jabłka są niskokaloryczne, ponieważ składają się przede wszystkim z wody. Do tego są sycące, ponieważ zawierają spore ilości błonnika pokarmowego.

