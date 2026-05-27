Zastąp nimi płatki kukurydziane. Twoje jelita odczują ulgę, a ty zapomnisz o głodzie

Wiele osób na śniadanie wybiera płatki, ponieważ są szybkie w przygotowaniu i nie wymagają dużego wysiłku rano. Jednym z najpopularniejszych wyborów są płatki kukurydziane, które często królują wśród śniadaniowych opcji. Zazwyczaj zalewa się je mlekiem, co sprawia, że stają się miękkie i naprawdę smaczne. To również jedna z moich ulubionych opcji, jednak od czasu, gdy dowiedziałam, że nie są zdrowe, staram się ich unikać.

Lepsze na śniadanie niż płatki kukurydziane

Płatki kukurydziane nie są najlepszym wyborem na śniadanie, głównie dlatego, że są mocno przetworzone i mają niewiele błonnika oraz składników odżywczych. Często zawierają też dodany cukier, co powoduje szybki wzrost poziomu glukozy we krwi, a potem równie szybki spadek energii i uczucie głodu. W efekcie taki posiłek nie daje długotrwałego uczucia sytości, więc łatwo sięgnąć po kolejne przekąski już po krótkim czasie. Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu wyjaśnił, że on również nie jest zwolennikiem tego produktu.

Szczerze, to ciężko znaleźć w nich jakiś szczególny pozytyw. Płatki kukurydziane odznaczają się o wiele niższą zawartością błonnika w porównaniu do innych płatków (owsianych, żytnich, orkiszowych czy jęczmiennych). W 100 g płatków kukurydzianych mamy około 3 g tego składnika, przy czym dodatkowo próżno w nich szukać prozdrowotnych beta-glukanów czy innych równie dobroczynnych związków – wyjaśnił ekspert.

Lepszym wyborem płatki owsiane, które zapewniają bardziej stabilną energię na dłużej.

Dlaczego warto jeść płatki owsiane?

Płatki owsiane są bardzo wartościowym i odżywczym wyborem na śniadanie. Zawierają dużo błonnika, który wspiera pracę układu pokarmowego i pomaga utrzymać uczucie sytości na dłużej. Dzięki temu poziom energii w ciągu dnia jest bardziej stabilny, bez nagłych spadków. Płatki owsiane dostarczają też ważnych składników, takich jak witaminy z grupy B, magnez i żelazo.

W 100 g tych płatków jest około 9 do 10 g błonnika pokarmowego. Co więcej, w płatkach owsianych dostępne są unikalne związki o nazwie awentramidy, które mają silne działanie przeciwutleniające, antynowotworowe oraz spowalniają procesy starzenia się skóry – wyjaśnił specjalista od zdrowego odżywiania.

Podsumował, że płatki owsiane powinny być jednym z ważniejszych składników naszego menu.

