Ta woda może nawodnić szybciej niż zwykła. W upał i po wysiłku ma przewagę

Upał, wysiłek, niedobór napojów – to wszystko odbija się na zdrowiu. Organizm trudniej się schładza, pogarsza się funkcjonowanie układu nerwowego i krążenia. Rośnie zmęczenie, a spada zdolność koncentracji. A to dopiero skutki lekkiego odwodnienia. Polacy piją zbyt mało płynów i wiele osób cierpi na chroniczne odwodnienie. W takich momentach warto sięgnąć po wodę, która szybko przywróci równowagę w ustroju.

Czym jest woda alkaliczna?

Ten rodzaj wody ma wskaźnik pH wyższy od neutralnego (równego 7), który wynosi zwykle 8-10. Ma więc odczyn zasadowy i zobojętnia kwasy. Z jej specjalnymi właściwościami wiąże się także działanie antyoksydacyjne, dzięki któremu jej picie pomaga neutralizować niszczycielskie wolne rodniki w organizmie.

Choć może to być woda mineralna, która zapewnia niezbędne elektrolity, takie właściwości mają też rodzaje o niskiej zawartości rozpuszczonych związków. To jednak nie one decydują o tym, że woda alkaliczna tak skutecznie pomaga zwalczać odwodnienie.

Jaką wodę pić na odwodnienie?

Organizm nawadnia każdy rodzaj wody i większość innych napojów, jednak w przypadku ich niedoboru w organizmie ta zasadowa może działać najlepiej. Sprawdzano to głównie u osób aktywnych, które tracą wodę z organizmu w przyspieszonym tempie. Ponieważ taki stan nie jest bezpieczny, raczej nie możemy spodziewać się podobnych eksperymentów w innych grupach ludzi.

Jak się okazało, woda alkaliczna o wysokim pH jest łatwiej wchłaniana i w warunkach deficytu (sport, upał) może działać szybciej. Poprawa parametrów nawodnienia objawiała się spadkiem lepkości krwi, co wiąże się z odciążeniem serca. Zwiększała się też objętość moczu.

– Woda o wysokim pH skutecznie nawadnia i kompensuje utratę płynów podczas wysiłku fizycznego. Wspiera też równowagę kwasowo-zasadową organizmu i metabolizm tłuszczów – wyjaśnił jeden z autorów prac, dr hab. Jakub Chycki z Instytutu Nauk o Sporcie AWF Katowice w rozmowie z serwisem Newseria. To natomiast oznacza, że może wspierać utratę nadprogramowych kilogramów.

Właściwości i wady wody zasadowej

Ten rodzaj sprawdza się przy niedoborach płynów, natomiast przy zwykłym spożyciu działa podobnie do innych. Nie jest to jednak napój codzienny, tylko przeznaczony konkretnym celom.

Pomaga zwłaszcza przy nadkwasocie, zgadze i refluksie, ponieważ zobojętnia nadmiar kwasów w żołądku. Natomiast u osoby zdrowej może zaburzać jego kwasowość. To utrudnia trawienie białek i skutkuje niestrawnością. Upośledza także wchłanianie składników mineralnych, co z czasem sprzyja ich niedoborom.

Ponadto woda zasadowa wypijany po intensywnej pracy fizycznej lub treningu przyspiesza usuwanie z organizmu kwasu mlekowego, który powstaje w mięśniach. W ten sposób zmniejsza ich zmęczenie i pomaga szybciej wrócić do normy.

