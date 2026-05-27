Nie truskawki i nie borówki. Te jagody mają 50 razy więcej witaminy C niż cytryna

Owoce jagodowe słyną ze swoich cennych właściwości. Odżywiają organizm i dostarczają mu wielu cennych mikro- i makroelementów. Polacy chętnie sięgają po truskawki, maliny czy borówki amerykańskie. Nie warto jednak poprzestawać tylko na nich. Istnieją bowiem inne przysmaki, które rozkładają popularną „konkurencję” na łopatki. Włączenie tych produktów do jadłospisu może przynieść wiele korzyści zwłaszcza seniorom. Sprawdź dlaczego.

Te jagody to rekordziści wśród owoców i warzyw

Jednym z najbardziej niedocenianych, a zarazem wartościowych przysmaków są jagody camu camu. Te niepozorne produkty wyróżnia między innymi bardzo wysoka zawartość witaminy C. Dostarczają nawet 50-krotnie więcej kwasu askorbinowego niż cytryny i około 30-krotnie więcej niż kiwi. Przebijają również surową czerwoną paprykę, która uchodzi za jedno z najbogatszych źródeł tego związku. W stugramowej porcji świeżych owoców znajdziemy od 2000 mg do nawet 6000 mg witaminy C. To potężny zastrzyk antyoksydantów, które spowalniają procesy starzenia, neutralizują wolne rodniki i wzmacniają odporność. Dlatego jagody camu camu są polecane zwłaszcza seniorom. Z wiekiem układ immunologiczny słabnie, a w ciele zaczynają rozwijać się tak zwane ukryte stany zapalne, które przyczyniają się do rozwoju wielu poważnych schorzeń.

Dlaczego jeszcze warto jeść jagody camu camu?

Te owoce wywierają też niezwykle pozytywny wpływ na układ nerwowy. Dzięki wysokiej zawartości antyoksydantów mogą hamować utlenianie lipidów i zapobiegać uszkodzeniu komórek nerwowych, a także wspierać funkcjonowanie poznawcze. Co więcej, badacze sugerują, że usprawniają komunikację między neuronami. W efekcie mózg może sprawniej przetwarzać informacje, uczyć się, zapamiętywać przyswajane wiadomości czy koncentrować się na wykonywanym zadaniu.

Nasze obserwacje wykazały, że camu-camu wpływa na ekspresję enzymów antyoksydacyjnych, reaktywnych form i lipoperoksydację […] Ponadto oceniono ochronne działanie camu-camu przed stresem oksydacyjnym indukowanym żelazem. U muszek suplementowanych 0,5 mg/ml camu-camu w okresie larwalnym zaobserwowano poprawę żywotności i funkcji neuronów, a suplementacja ta okazała się chronić przed stresem oksydacyjnym. Odkrycia te są kluczowe dla oceny bezpieczeństwa i skuteczności komercyjnych suplementów opartych na camu-camu – czytamy w artykule opublikowanym na łamach „Antioxidants (Basel)” w 2024 roku.

Jagody camu camu wykazują też wysoki potencjał, jeśli chodzi o wsparcie mikrobioty. Ich działanie opiera się na modyfikacji środowiska w jelitach, co z kolei przynosi rozległe korzyści ogólnoustrojowe, metaboliczne i neurologiczne w ramach tzw. osi jelitowo-mózgowej. Owoce sprzyjają namnażaniu się pożytecznych bakterii w jelitach i uszczelnianiu bariery jelitowej.

