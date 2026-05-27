Nie łosoś ani śledź. Te ryby z puszki pokrywają 450 proc. normy B12, a Polacy ich nie jedzą

Ryby z puszki uchodzą za produkty „gorszego sortu”. Wiele z nich to wyroby wysokoprzetworzone, które rzeczywiście nie powinny trafiać zbyt często do jadłospisu. Istnieje jednak pewien wyjątek od tej „reguły”. Zwraca na niego uwagę znany dietetyk dr Bartek Kulczyński. Swoimi spostrzeżeniami dzieli się w jednym z materiałów udostępnionych w sieci. Zobacz, jaki przysmak poleca i dlaczego.

Te ryby w puszcze poleca dietetyk

Ekspert radzi, by przynajmniej raz w tygodniu sięgać po sardynki. Te ryby mają wyraźną przewagę nad wieloma popularnymi przysmakami. „W zasadzie to mogę powiedzieć, że praktycznie niczym one nie odbiegają od łososia, śledzia czy makreli, a w niektórych aspektach nawet je przewyższają. To, z czego słyną najzdrowsze ryby to wysoka zawartość kwasów tłuszczowych omega-3 w postaci EPA i DHA” – zauważa specjalista.

Sardynki mają więcej pełnowartościowego białka (24 gramy na 100 g produktu) niż ryby powszechnie uznawane za najzdrowsze. Dostarczają też wielu innych wartości odżywczych. We wspomnianej wcześniej „dawce” znajduje się od 2,7 do 2,9 miligrama żelaza, czyli nawet 8 razy więcej niż inne popularne przysmaki w tym łosoś. Zawiera ona też o wiele więcej witaminy B12 w porównaniu do innych gatunków. Jedna porcja dostarcza około 11,5 mikrograma tego związku, co pokrywa dzienne zapotrzebowanie w aż 450 procentach. Dla porównania 100 gramów mięsa czerwonego zawiera około 1 do 1,5 mikrograma witaminy B12, czyli 10 razy mniej. Przedstawione ryby z puszki dostarczają też sporych ilości witaminy B3 (niacyny).

Jedna standardowa porcja sardynek pozwala w aż 1/3 pokryć dzienne zapotrzebowanie na ten składnik. O niacynie wspominam również dlatego, że wpływa ona pozytywnie na funkcjonowanie układu nerwowego. Istnieją poważne przesłanki, że może ona chronić nas przed chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona i depresją, a do tego jest ważna dla zachowania dobrej kondycji skóry. Poza tym uczestniczy ona w produkcji energii w naszym organizmie i tym samym wysycenie nią swojego ciała pomaga zmniejszyć uczucie codziennego zmęczenia. Po prostu w pewnym sensie dodaje nam ona energii – wyjaśnia dietetyk.

Badania z lutego 2025 roku wskazują, że spożywanie większych ilości niacyny wiąże się z niższym ryzykiem rozwoju osteoporozy. Japońscy naukowcy zwracają uwagę na jeszcze jedną kwestię – spożywanie małych ryb (takich jak sardynki) zaledwie raz w tygodniu wiąże się z obniżeniem ryzyka przedwczesnej śmierci (od 28 do 32 procent).

Jedz sardynki w ten sposób

Wyjątkowo wysoka zawartość wapnia to unikalna cecha sardynek.. Jedna stugramowa porcja dostarcza około 380 miligramów wapnia, co pozwala zaspokoić dzienne zapotrzebowanie na ten pierwiastek w 31-38 procentach, o ile ryby są spożywane wraz z ośćmi. Dlatego dietetycy radzą, by jeść je w całości.

