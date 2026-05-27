Specjalista wskazał najlepszego kurczaka. 41 proc. mniej tłuszczu i więcej białka

Kurczak to jedno z najczęściej wybieranych mięs na obiad. Cenimy go przede wszystkim za delikatny smak, łatwość przygotowania oraz dużą uniwersalność w kuchni. Można go przyrządzać na wiele sposobów – piec, smażyć, grillować czy dusić. Dzięki temu często gości na naszych stołach. Dodatkowo mięso z kurczaka jest lekkostrawne i dobrze komponuje się z warzywami, ryżem, ziemniakami oraz różnymi sosami. To praktyczny i smaczny wybór na codzienny obiad dla całej rodziny.

Tak wybierzesz najlepszego kurczaka

Ekspert Bartłomiej Szkutnik z kanału „Fit Recenzje” podpowiedział, jak wybrać najlepszego kurczaka w sklepie.

Większość osób patrzy tylko na cenę, a potem wrzuca do koszyka pierwszy lepszy produkt. A potem zdziwienie, że z kurczaka wylewa się mnóstwo wody – zaczął.

Należy przede wszystkim zwracać uwagę na etykietę oraz szukać informacji o warunkach chowu.

Kurczak wolnorosnący z dostępem do zagrody na świeżym powietrzu ma więcej ruchu. A to łączy się z wyższą zawartością białka i mniejszym udziałem tłuszczu – powiedział specjalista od zdrowego odżywiania.

Dodał, że to nie jest teoria, tylko jego słowa bazują na raporcie naukowców z SGGW. Powiedział także, że taki kurczak ma w filecie ponad 41 proc. mniej tłuszczu i ponad 11 proc. więcej białka w porównaniu do standardowego kurczaka.

Zasady kupowania mięsa

Najlepiej unikać bardzo taniego mięsa o nienaturalnie jasnym kolorze, dużej ilości wody w opakowaniu albo intensywnym zapachu po otwarciu. To często oznacza gorszą jakość lub słabe przechowywanie. Niepokojące są też filety z białymi przerostami i twardymi włóknami, bo mogą świadczyć o bardzo szybkim tuczeniu kurczaków.

Najbezpieczniej kupować mięso w sprawdzonych sklepach, dobrych lokalnych masarniach albo na targach od znanych dostawców. W supermarketach dobrze wybierać produkty z krótkim terminem od pakowania i przechowywane w odpowiedniej temperaturze. Jeśli możesz, unikaj mięsa sprzedawanego luzem w miejscach, gdzie chłodzenie wygląda podejrzanie albo produkty długo leżą na ladzie.

