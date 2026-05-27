Kosztuje grosze, a „wymiata” zły cholesterol. Już zaraz zacznie się sezon na ten owoc

Osoby, które chcą zdrowo się odżywiać, bardzo często sięgają po egzotyczne owoce. Produkty takie jak mango, awokado, granat czy marakuja są bogate w witaminy, minerały oraz antyoksydanty, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Egzotyczne owoce nie tylko dostarczają cennych składników odżywczych, ale także urozmaicają codzienną dietę. Nie należy jednak zapominać, że wiele takich żywieniowych „perełek” mamy w Polsce.

Niedoceniany polski superfood

Jednym z najbardziej niedocenianych owoców jest czarna porzeczka. Choć nie cieszy się tak dużą popularnością jak egzotyczne owoce, zawiera ogromne ilości witaminy C (150-200 mg w 100 g owocu) oraz cennych antyoksydantów. Regularne spożywanie czarnej porzeczki może wspierać odporność organizmu, poprawiać kondycję skóry oraz pomagać w walce z wolnymi rodnikami.

Owoce czarnej porzeczki są także bogate w potas, który wspiera prawidłową pracę serca, ale ma także właściwości diuretyczne, dzięki czemu zapobiega blokowaniu się wody w organizmie. Natomiast pektyny, będące frakcją błonnika rozpuszczalnego, pęcznieją w organizmie, wspomagają usuwanie toksyn i resztek pokarmowych z jelit oraz pomagają obniżać poziom „złego” cholesterolu we krwi. W 100 g czarnych porzeczek jest około 7,8 g błonnika w 100 g produktu.

Pomysły na smakołyki z czarną porzeczką

Owoc ten wyróżnia się także intensywnym smakiem i aromatem, dzięki czemu świetnie sprawdza się w sokach, dżemach czy deserach. Warto docenić czarną porzeczkę jako naturalny i wartościowy element zdrowej diety.

Czarna porzeczka świetnie sprawdza się jako składnik wielu smacznych i zdrowych deserów. Można przygotować z niej domowe koktajle, musy owocowe czy orzeźwiające sorbety idealne na ciepłe dni. Doskonale komponuje się także z jogurtem naturalnym, owsianką oraz ciastami, nadając im lekko kwaskowego smaku. Wiele osób wykorzystuje czarną porzeczkę do przygotowania galaretek i soków pełnych witamin.

