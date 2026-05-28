Mają dwa razy więcej magnezu niż gorzka czekolada. Wystarczy jedna łyżka dziennie

Magnez jest jednym z kluczowych minerałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Wspiera pracę układu nerwowego i mięśni, pomaga w utrzymaniu prawidłowego rytmu serca oraz bierze udział w produkcji energii. Jego odpowiedni poziom może wpływać na lepszą koncentrację, redukcję zmęczenia i ogólne samopoczucie. Niedobór magnezu może prowadzić do skurczów mięśni, rozdrażnienia czy problemów ze snem, dlatego warto zadbać o jego obecność w codziennej diecie.

Niedostateczne spożycie magnezu może mieć ok. 50 proc. dorosłych Polaków, a w grupie seniorów odsetek jest jeszcze wyższy – wyjaśniła w opublikowanym wpisie na Instagramie dietetyczka Anna Jędrej.

Ekspertka zauważyła też, że magnez bierze udział w setkach procesów zachodzących w organizmie. Zamiast jednak od razu sięgać po suplementy, warto najpierw przyjrzeć się swojej diecie.

Mają więcej magnezu niż gorzka czekolada

Jedna czubata łyżka pestek dyni to naprawdę solidna porcja magnezu– wyjaśniła.

Dodała, że jest to jedno z najbardziej skoncentrowanych źródeł magnezu w diecie. Choć gorzka czekolada słynie jako doskonałe źródło magnezu, to pestki dyni są pod tym względem bezkonkurencyjne, oferując w tej samej porcji niemal dwukrotnie wyższą zawartość tego pierwiastka. W 100 gramach suchych nasion dyni znajdziemy średnio ponad 500 mg magnezu, podczas gdy wysokiej jakości ciemna czekolada dostarcza go zazwyczaj w granicach 230 mg.

Pomysły na potrawy z pestkami dyni

Pestek dyni nie trzeba jeść garściami, wystarczy regularnie dodawać 1–2 łyżki do owsianki, sałatki czy na kanapki. Przy okazji dostarczymy też błonnika, żelaza i cynku.

Pestki dyni są bardzo uniwersalne w kuchni i można je wykorzystać na wiele sposobów. Najczęściej dodaje się je jako chrupiący składnik do sałatek, kremowych zup (np. z dyni lub pomidorowej) oraz dań z kasz i ryżu, gdzie podkręcają smak i teksturę.

Świetnie sprawdzają się też jako dodatek do pieczywa. Można nimi posypać domowy chleb, bułki czy krakersy przed pieczeniem. Coraz częściej wykorzystuje się je również w granoli, musli albo domowych batonikach energetycznych.

