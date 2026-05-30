Biała kapusta może się schować. Ta odmiana ma dużo wapnia i rzadziej powoduje wzdęcia

Kapusta to jedno z najbardziej uniwersalnych warzyw w kuchni. Stanowi bazę wielu tradycyjnych potraw, takich jak bigos, gołąbki czy kapuśniak, ale świetnie sprawdza się również jako składnik lekkich surówek i sałatek. Dzięki swojemu charakterystycznemu smakowi i różnorodnym odmianom można ją przygotowywać na wiele sposobów – gotować, dusić, kisić lub podawać na surowo.

Ten produkt ma dużo wapnia

Poza zwykłą, polską kapustą, warto spróbować też tej orientalnej. W przeciwieństwie do tradycyjnej białej kapusty, pak choi jest bardzo niskokaloryczna (ok. 13 kcal na 100 g) i znacznie rzadziej powoduje wzdęcia. To czyni ją idealnym wyborem dla osób na dietach lekkostrawnych lub redukcyjnych.

Ważne jest też to, że pak choi charakteryzuje się wysoką biodostępnością wapnia. W przeciwieństwie do na przykład szpinaku ma niską zawartość szczawianów, co sprawia, że nasz organizm znacznie lepiej przyswaja zawarty w niej wapń. Wysoka zawartość potasu i kwasu foliowego czyni ją sprzymierzeńcem zdrowego serca i układu krwionośnego.

Pomysły na potrawy z kapustą pak choi

Kapusta pak choi daje ogromne pole do kulinarnych popisów, ponieważ można ją przyrządzać na wiele sposobów, zachowując jej charakterystyczną chrupkość i soczystość. Doskonale sprawdza się jako baza do dań smażonych typu stir-fry z dodatkiem sosu sojowego, sezamu, czosnku i chili, a także w wersji duszonej z warzywami, takimi jak marchewka czy cebula.

Jest również świetnym składnikiem zup azjatyckich, dań z ryżem i makaronem oraz potraw na bazie owoców morza, kurczaka czy wołowiny. Można ją także przygotować na parze w zaledwie kilka minut lub serwować na surowo w formie lekkich surówek, na przykład z dodatkiem jabłka. Możesz zaserwować ją nawet z pieczoną golonką, tajskim curry z mleczkiem kokosowym lub wykorzystać jako zdrowy dodatek do pieczonych skrzydełek.

Czytaj też:

Nie łosoś ani śledź. Te ryby z puszki pokrywają 450 proc. normy B12, a Polacy ich nie jedząCzytaj też:

Dietetyczka robi je zamiast batoników. Jedna trufla ma 10 g białka i 90 kcal