Ten chleb z Lidla przeszedł dużą zmianę. Ekspert mówi wprost, czy warto go kupić

Stoisz przed półką z pieczywem w Lidlu i zastanawiasz się, co wrzucić do koszyka? Wybór wcale nie jest taki prosty, bo mnóstwo sklepowych wypieków ma w składzie polepszacze, spulchniacze i niepotrzebne dodatki, by zwiększyć objętość bochenka. Na szczęście w ofercie sieci znaleźć można prawdziwe „perełki”, które zasługują na stałe miejsce w jadłospisie. Znany ekspert, twórca portalu Fit Recenzje, Bartłomiej Szkutnik wziął „pod lupę” chleb, który od niedawna kusi klientów odświeżonym składem. Sprawdź, co dokładnie się w nim zmieniło.

Nowy skład popularnego chleba z Lidla „pod lupą” eksperta

Twórca internetowy „prześwietlił” chleb żytni bez drożdży z Lidla, a swoimi spostrzeżeniami podzielił się w mediach społecznościowych. Okazuje się, że przeszedł małą rewolucję. Po latach zmieniono jego recepturę. Czym różni się „nowa” wersja pieczywa od „starej”? Przede wszystkim producent znacznie uprościł jej skład.

Chleb ma teraz mniej kalorii, więcej błonnika, a z listy składników w końcu zniknął cukier. Teraz to tylko mąka żytnia, woda, sól i na końcu słód pszenny – wylicza ekspert w udostępnionym nagraniu.

Dostarcza – jak podkreśla Bartłomiej Szkutnik – 196 kilokalorii, 4,1 g białka, 1,1 g tłuszczu i 39 g węglowodanów. Zawiera też aż 7,1 g błonnika pokarmowego. Warto podkreślić, że wymienione wartości odżywcze dotyczą stugramowej porcji pieczywa. Już jedna kromka syci na długo i usprawnia pracę jelit, zmniejszając ryzyko występowania zaparć oraz innych dolegliwości gastrycznych –

Od lat polecam go jako jeden z lepszych chlebów w Polsce i nowa receptura tylko to potwierdza – podsumowuje specjalista.

Inne zalety chleba żytniego z Lidla

Skład pieczywa uległ modyfikacji, ale nie wpłynęło to negatywnie na smak chleba. Wciąż pozostaje niezwykle wyrazisty i lekko kwaśny. Ma chrupiącą skórkę i wilgotny środek. „Jest świetny na wytrawnie, a na słodko lubię go z serkiem i dżemem” – zaznacza Bartłomiej Szkutnik. Choć oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by łączyć go również z innymi dodatkami. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji.

