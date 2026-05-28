Polacy wciąż uważają ten owoc za fanaberię. Dietetyk poleca go, bo wspiera serce

Wiele osób w Polsce nadal traktuje awokado jako egzotyczny owoc i chwilową modę, za którą po prostu się przepłaca. Często pojawia się opinia, że to „wymysł” promowany przez media i influencerów, który niewiele wnosi do codziennej diety. To jednak bardzo mylne podejście. Awokado jest przede wszystkim wartościowym produktem spożywczym – bogatym w zdrowe tłuszcze, witaminy i składniki odżywcze, które mają pozytywny wpływ na organizm. Dzięki swojej sycącej formule może być świetnym elementem dobrze zbilansowanej diety i wcale nie musi być luksusowym dodatkiem zarezerwowanym wyłącznie dla modnych restauracji.

Ten owoc wspiera pracę serca

Regularne spożywanie awokado korzystnie wpływa na pracę serca. Owoc ten jest bogaty w zdrowe tłuszcze nienasycone, które pomagają utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu i wspierają układ krążenia. Zawarty w awokado potas pomaga regulować ciśnienie krwi, co ma ogromne znaczenie dla zdrowia serca i naczyń krwionośnych.

Ten owoc poleca również dietetyk Bartek Szemraj w opublikowanym przez siebie nagraniu.

Co więcej, zawarte w awokado kwasy tłuszczowe działają przeciwzapalnie, co wspiera zdrowie naszych naczyń krwionośnych. Wniosek jest więc taki, że awokado to naprawdę owoc, który zasługuje na miano przyjaciela zdrowia serca — powiedział specjalista od zdrowego odżywiania.

Jak wybrać smaczne awokado

Wybór smacznego awokado wcale nie musi być trudny, jeśli zwrócimy uwagę na kilka prostych szczegółów. Przede wszystkim warto delikatnie nacisnąć owoc. Dojrzałe awokado powinno być lekko miękkie, ale nie zapadać się pod palcami. Zbyt twarde będzie jeszcze niedojrzałe i mało kremowe, natomiast bardzo miękkie może być już przejrzałe w środku. Dobrze jest także sprawdzić kolor skórki. W przypadku popularnej odmiany Hass ciemniejszy odcień zazwyczaj oznacza większą dojrzałość. Warto również zwrócić uwagę na miejsce po szypułce. Jeśli po jej usunięciu miąższ jest jasnozielony, awokado powinno być świeże i smaczne.

