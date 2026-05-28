Banany mogą się schować. Te suszone owoce mają prawie dwa razy więcej potasu i ruszają jelita

Z dużą ilością potasu najczęściej kojarzymy banany. I słusznie, ponieważ rzeczywiście są one bogate w ten cenny składnik mineralny. Potas odgrywa bardzo ważną rolę w organizmie: wspiera prawidłową pracę mięśni, układu nerwowego oraz pomaga regulować ciśnienie krwi. Banany są więc nie tylko smaczną i wygodną przekąską, ale także wartościowym elementem codziennej diety.

Mają więcej potasu od bananów

Trzeba również pamiętać o tym, że potas znajdziemy też w innych produktach. Zaskoczeniem dla wielu osób z pewnością będzie to, że więcej od bananów tego składnika mają suszone figi. Suszenie owoców powoduje naturalną koncentrację składników odżywczych. W 100 g świeżego banana jest około 358 mg potasu, natomiast w 100 g suszonych fig jest go niemal dwukrotnie więcej, bo aż 680–710 mg.

Inne właściwości suszonych fig

Figi mają też inną przewagę nad bananami. Chodzi o błonnik pokarmowy. Podczas gdy banan ma ok. 2,6 g błonnika na 100 g, figi suszone mają go aż 9–10 g. To czyni je jednym z najlepszych naturalnych środków wspierających perystaltykę jelit. Figi dostarczają około 68 mg magnezu na 100 g, podczas gdy banany około 27 mg. Magnez w połączeniu z wysokim poziomem potasu sprawia, że figi są dobrą przekąską dla osób z nadciśnieniem.

Dzięki obecności przeciwutleniaczy figi pomagają chronić organizm przed działaniem wolnych rodników. Mogą także dodawać energii, ponieważ zawierają naturalne cukry. Pamiętaj jednak o tym, że figi suszone zawierają dużo cukru i kalorii, więc ich nadmiar może prowadzić do przybierania na wadze lub problemów z poziomem cukru we krwi. Zbyt duża ilość fig może też powodować bóle brzucha albo działać przeczyszczająco, ponieważ mają dużo błonnika. Od dwóch do czterech suszonych fig dziennie to rozsądna porcja.

