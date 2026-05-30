Dodaj 3 łyżki tego produktu do ziemniaków. Będą chrupać jak nigdy wcześniej

Ziemniaki od lat są najpopularniejszym dodatkiem do obiadu w Polsce. Trudno wyobrazić sobie tradycyjny polski posiłek bez gotowanych ziemniaków, puree czy pieczonych kartofli. Są cenione przede wszystkim za swoją uniwersalność, ale też łatwą dostępność. Pasują zarówno do dań mięsnych, ryb, jak i potraw wegetariańskich.

Patent na chrupiące ziemniaczki

Ja najbardziej lubię podawać do obiadu upieczone ziemniaki. Sekretem tego, żeby były bardzo chrupiące jest bardzo prosty trik – obtoczenie ich w kaszy mannie przed włożeniem do piekarnika. To właśnie ona sprawia, że podczas pieczenia na powierzchni ziemniaków tworzy się złocista i chrupiąca warstwa. W środku pozostają miękkie i delikatne, a z zewnątrz przyjemnie chrupią przy każdym kęsie.

Wystarczy dodać odrobinę kaszy manny do przyprawionych ziemniaków, aby zwykły dodatek do obiadu nabrał wyjątkowego smaku i tekstury. Ważne jest jednak, żeby nie przesadzić z ilością. Trzy łyżki tej kaszy na kilogram ziemniaków w zupełności wystarczą.

Tak krok po kroku zrobisz te ziemniaki

Aby ziemniaczki wyszły idealnie chrupiące, warto najpierw lekko je podgotować przez kilka minut w osolonej wodzie. Dzięki temu będą miękkie w środku i szybciej zarumienią się podczas pieczenia. Po odcedzeniu dobrze jest delikatnie potrząsnąć garnkiem, aby je odparować.

Następnie należy dodać odrobinę oleju lub oliwy, ulubione przyprawy oraz kaszę mannę i dokładnie obtoczyć w niej kawałki ziemniaków. Nie warto przesadzać z ilością kaszy, cienka warstwa w zupełności wystarczy. Ziemniaki najlepiej piec na dobrze rozgrzanej blasze, w wysokiej temperaturze, około 220 stopni Celsjusza. W trakcie pieczenia warto je raz lub dwa razy przewrócić, aby równomiernie się zarumieniły i były chrupiące z każdej strony. Jeśli masz ochotę na więcej kulinarnych eksperymentów, przygotuj chrupiące kuleczki ziemniaczane.

Czytaj też:

Nigdy nie gotuj kaszy w ten sposób. Dietetyczka ostrzega przed popularnym błędemCzytaj też:

Przypomina masło, ale ma lepszy profil tłuszczów. Dietetyczka kupuje go w Biedronce