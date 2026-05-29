Eksperci polecają ten tłuszcz do smażenia. W wysokiej temperaturze bije zwykłe oleje

Oliwa z oliwek to wartościowy dodatek do sałatek czy past, ale na tym nie kończą się jej zastosowania. W przeciwieństwie do innych tłuszczów tłoczonych na zimno doskonale znosi wysoką temperaturę. Wygrywa też z większością rafinowanych olejów, które są przeznaczone do smażenia. A wśród licznych rodzajów można znaleźć także łagodniejsze, owocowe w zapachu i jaśniejsze odmiany. Jeśli ktoś nie lubi mocnych, drapiących w gardle rodzajów, te może zaakceptować. Naprawdę warto.

Oliwa z oliwek do smażenia

Korzyści z wyboru oliwy do gotowania, pieczenia, na patelnię i do frytkownicy potwierdzają liczne badania. Wykazano w nich, że jest najbardziej stabilnym olejem podczas podgrzewania. To dlatego, że składa się głównie z odpornych jednonienasyconych kwasów tłuszczowych i ma dosłownie o 500% więcej antyoksydantów niż oczyszczone oleje. Zawarte w niej polifenole działają ochronnie na inne związki. Nie wszystkie też ulegają rozpadowi i sporo pozostaje po smażeniu.

Ten unikalny skład chemiczny oliwy sprawia także, że smażone w niej potrawy zyskują mniej niepożądanych produktów rozkładu niż w przypadku innych olejów roślinnych, takich jak słonecznikowy, rzepakowy czy z pestek winogron. Związki te są szkodliwe i nasilają stan zapalny w organizmie.

Jak potwierdzono w badaniu portugalskim opublikowanym w Food and Chemical Toxicology, „oliwa z oliwek jest wyraźnie odporna na warunki smażenia, niezależnie od wybranej kategorii handlowej”. Jest przy tym oficjalnie zalecana jako najlepsza do potraw na głębokim tłuszczu przez ekspertów z amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA).

Ten rodzaj oliwy jest najzdrowszy i polecany przez ekspertów

Spożywanie oliwy z oliwek powiązano z lepszym zdrowiem układu krążenia i całego organizmu. Jest głównym tłuszczem w diecie śródziemnomorskiej, uznawanej za jedną z najzdrowszych na świecie i sprzyjającą długowieczności. Codzienne sięganie po oliwę wspomaga ochronę między innymi przed nadciśnieniem, miażdżycą i zawałem, a także osteoporozą, zapaleniem stawów, cukrzycą typu 2, nowotworami i alzheimerem.

Musi to jednak rodzaj być z pierwszego tłoczenia i niepoddany oczyszczaniu, czyli dziewiczy. Wybór takich oliw jest całkiem spory.

– W ciemnej szklanej butelce, nierafinowana, bo taka zawiera najwięcej ochronnych antyoksydantów i dzięki temu doskonale sprawdzi się na patelni – oliwa extra virgin – ten rodzaj polecił dietetyk Michał Wrzosek w opublikowanym przez siebie nagraniu.

FAQ – najczęstsze pytania dotyczące smażenia na oliwie z oliwek

Czy można smażyć na oliwie z oliwek?

Tak, oliwa z oliwek doskonale znosi wysoką temperaturę i jest uznawana za najbardziej stabilny olej podczas podgrzewania. Eksperci z amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA) oficjalnie zalecają ją nawet do przygotowywania potraw na głębokim tłuszczu.

Który rodzaj oliwy jest najlepszy do smażenia?

Najzdrowszym i najbardziej polecanym wyborem jest oliwa extra virgin (z pierwszego tłoczenia, nierafinowana). Zawiera ona najwięcej ochronnych antyoksydantów, dzięki czemu najlepiej sprawdza się na patelni. Warto wybierać tę sprzedawaną w ciemnych szklanych butelkach.

Czy smażenie na oliwie jest lepsze niż na oleju słonecznikowym lub rzepakowym?

Tak, oliwa wygrywa z olejami rafinowanymi. Podczas smażenia nie traci wszystkich antyoksydantów. Powstaje w niej mniej szkodliwych produktów rozkładu niż w przypadku oleju słonecznikowego, rzepakowego czy z pestek winogron. Związki te nasilają stany zapalne w organizmie.

Co sprawia, że oliwa z oliwek jest odporna na wysoką temperaturę?

Jej unikalny skład opiera się na odpornych jednonienasyconych kwasach tłuszczowych oraz bardzo wysokiej zawartości antyoksydantów (nawet o 500% więcej niż w olejach oczyszczonych). Obecne w niej polifenole chronią inne związki przed rozpadem, dzięki czemu dania są zdrowsze.

