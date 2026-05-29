W USA piją „herbatę z kurczaka” zamiast słodkich napojów. Polacy znają ten przysmak od dziecka

W USA zapanowała nowa moda. Amerykanie masowo zachwycają się specjałem znad Wisły. Dla nich to kulinarna nowinka, dla nas – świetnie znany przysmak, który gości w niemal każdym polskim domu przynajmniej raz w tygodniu. W Stanach znaleźli na niego nietypowy patent, który budzi niedowierzanie. Sprawdź, który rodzimy rarytas robi zawrotną karierę za oceanem. Eksperci nie mają wątpliwości, że warto po niego sięgać, bo ma wiele cennych właściwości.

Ten polski przysmak podbił serca Amerykanów

Amerykanie coraz chętniej sięgają po przysmak, który określają mianem „chicken tea”, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy „herbata z kurczaka”. Chodzi o polski rosół. Za oceanem piją go prosto z kubka, bez żadnych dodatków, takich jak na przykład makaron czy warzywa. Tak naprawdę raczą się samym wywarem. Widzą w nim świetną alternatywę dla słodkich napojów. I choć „chicken tea” budzi wśród Polaków niedowierzanie, to nie da się ukryć, że ten rarytas ma wiele wartości odżywczych.

Rosół i jego wartości odżywcze

Swoimi spostrzeżeniami na temat rosołu podzieliła się w mediach społecznościowych dr Karolina Kowalczyk, specjalistka w zakresie dietetyki i technologii żywienia. Jej stanowisko nie pozostawia wątpliwości. Ekspertka jasno stwierdziła, że ten przysmak obfituje w wiele cennych wartości odżywczych.

Wiemy na pewno, że samodzielnie ugotowany rosół na bardzo dobrej jakości mięsie oraz warzywach jest niesamowicie rozgrzewający [...] Pobudza nasz układ trawienny. Jest bardzo lekkostrawny. Dodatkowo zawiera bardzo dużo potasu, żelaza, beta-karotenu oraz witamin z grupy A i E – podkreśliła w jednym z materiałów udostępnionych w sieci.

Zupa nie obciąża żołądka, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla osób z delikatnym przewodem pokarmowym. Jednocześnie zawiera składniki i mikroelementy, które wzmacniają mechanizmy obronne organizmu. Przyspieszają też jego regenerację – na przykład po chorobie – i redukują stany zapalne.

Czytaj też:

Smakuje jak tiramisu, a ma 28 g białka. Dietetyczka je na śniadanieCzytaj też:

Te leniwe smakują jak u babci. Mają 34 g białka i sycą na długo