Eliksir młodości w twoim kubku. Mało kto wie, że ten napój opóźnia starzenie

Kawa to nie tylko aromatyczny napój, który dodaje energii i poprawia nastrój. Coraz więcej badań pokazuje, że może również wspierać prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Najważniejsze jednak, aby wybierać dobrą jakościowo kawę i cieszyć się nią z umiarem. Ciekawostką jest również to, że ten napój może sprawić, że nasz organizm będzie się wolniej starzeć.

Ten napój może opóźniać starzenie

Kawa może wspierać organizm w walce ze starzeniem dzięki wysokiej zawartości antyoksydantów. Związki te pomagają neutralizować wolne rodniki, które przyspieszają procesy starzenia komórek. Regularne picie kawy w umiarkowanych ilościach może więc pozytywnie wpływać na kondycję organizmu i zachowanie dobrej formy na dłużej.

Dodatkowo kawa spożywana w rozsądnej ilości działa pozytywnie na układ krążenia.

Dla przykładu eksperci wykazali, że zmniejsza ona ryzyko udarów mózgu o 21 proc. i niewydolności serca o 11 proc. – powiedział w opublikowanym nagraniu dietetyk Bartosz Kulczyński.

Specjalista bazował na badaniu pod tytułem „Coffee Consumption and Stroke Risk: Evidence from a Systematic Review and Meta-Analysis of more than 2.4 Million Men and Women”.

Dodał również, że osoby pijące kawę rzadziej chorują na cukrzycę typu 2, stłuszczenie i marskość wątroby, kamicę żółciową, chorobę Alzheimera oraz chorobę Parkinsona.

Jako ciekawostkę też dodam, że obszerna praca naukowa z 2017 roku dowiodła, że regularne spożywanie kawy wiąże się z mniejszym ryzykiem przedwczesnej śmierci – wyjaśnił specjalista od zdrowego odżywiania.

Chodzi o badanie pod tytułem „Coffee consumption and health: umbrella review of meta-analyses of multiple health outcomes”.

Najlepsza pora na picie kawy

Dietetyk wyjaśnił również, na ile godzin przed snem najlepiej jest pić kawę, żeby nie zaburzyła naszego snu.

Oczywiście jest to sprawa indywidualna, jednak eksperci wskazują, że najlepiej ostatnią kawę spożyć nie później niż 6 godzin przed udaniem się do łóżka, natomiast idealnym rozwiązaniem jest spożycie jej na około 9 godzin przed zaśnięciem – wytłumaczył.

Ekspert swoje słowa poparł badaniem pod tytułem „The effect of caffeine on subsequent sleep: A systematic review and meta-analysis”.

