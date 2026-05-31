Nie wylewaj jej do zlewu! To naturalny sposób na lepsze trawienie, ale jest „haczyk”
Udostępnijdodaj Skomentuj
Produkty

Nie wylewaj jej do zlewu! To naturalny sposób na lepsze trawienie, ale jest „haczyk”

Dodano: 
Ogórki kiszone, zdjęcie ilustracyjne
Ogórki kiszone, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Freepik
Choć jeszcze niedawno była traktowana głównie jako kuchenny „odpad”, dziś coraz częściej budzi zainteresowanie ze względu na swoje właściwości i wpływ na organizm. Zobacz, czy warto pić wodę po ogórkach kiszonych.

Niektórzy zamiast wylewać wodę po ogórkach kiszonych, czyli tzw. zalewę lub sok z kiszonych ogórków, chętnie ją piją. Dla wielu osób ma ona przyjemny, intensywnie kwaśno-słony smak i kojarzy się z tradycyjną, domową kuchnią. Taki napój bywa też ceniony ze względu na zawartość probiotyków powstających w procesie fermentacji mlekowej. Z tego powodu woda z ogórków kiszonych bywa traktowana nie tylko jako „resztka” po kiszonkach, ale też jako coś, co można świadomie wykorzystać.

Naturalny sposób na trawienie

Woda z ogórków kiszonych może wspierać trawienie, ponieważ zawiera bakterie fermentacji mlekowej, czyli naturalne probiotyki. Te mikroorganizmy pomagają utrzymać równowagę flory bakteryjnej w jelitach, co pozytywnie wpływa na pracę układu pokarmowego. Dodatkowo kwaśny smak zalewy pobudza wydzielanie soków trawiennych, co u niektórych osób ułatwia trawienie posiłków. Dlatego w niewielkich ilościach może być ona naturalnym wsparciem dla układu trawiennego.

Na to musisz uważać

Czy picie wody po ogórkach kiszonych naprawdę jest takie zdrowe? Jasne, znajdziemy tu witaminy i probiotyki, ale w składzie tej wody jest coś bardzo niepokojącego. Jest tu składnik, który w nadmiarze może prowadzić do zwiększonego ciśnienia krwi, co zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, takich jak udar mózgu czy zawał serca. Ten składnik działa również źle na nerki i powoduje zatrzymanie wody w organizmie – powiedział w opublikowanym nagraniu dietetyk dr Michał Wrzosek.

Chodzi o sól, której wielu Polaków zdecydowanie nadużywa. Specjalista od zdrowego odżywiania dodał, że taka woda po ogórkach kiszonych w 100 ml zawiera aż 2,5 g soli. Dlatego warto spożywać ją świadomie i z umiarem, czyli okazjonalnie w niewielkich ilościach — na przykład około 50–100 ml. Taka porcja będzie wystarczająca, aby skorzystać z jej smaku i potencjalnych właściwości, bez nadmiernego obciążania organizmu solą.

Dodatkowo osoby z nadciśnieniem, chorobami nerek albo na diecie niskosodowej powinny szczególnie uważać na jej spożycie ze względu na dużą ilość soli.

Czytaj też:
Eksperci polecają ten tłuszcz do smażenia. W wysokiej temperaturze bije zwykłe olejeCzytaj też:
Nigdy nie gotuj kaszy w ten sposób. Dietetyczka ostrzega przed popularnym błędem

Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl