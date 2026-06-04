Polacy piją go za rzadko. Naukowcy wykazali, że może obniżyć poziom cukru aż o 24 procent

Wiele osób zmaga się z wahaniami stężenia glukozy we krwi. Ich bagatelizowanie może mieć bardzo poważne konsekwencje i doprowadzić do wielu problemów zdrowotnych. „Skoki” poziomu cukru sprzyjają występowaniu stanów zapalnych, nasilają stres oksydacyjny w organizmie, niepostrzeżenie uszkadzają komórki i naczynia krwionośne. Pośrednio przyczyniają się więc do rozwoju wielu poważnych chorób. Dlatego tak ważne jest, by nie ignorować problemu i jak najszybciej „ujarzmić” cukier we krwi. Naukowcy radzą, by zadbać o odpowiednią dietę i włączyć do jadłospisu sok z czarnego bzu. Ten niepozorny napój potrafi więcej niż się wydaje.

Sok z czarnego bzu a poziom cukru we krwi

Skuteczność czarnego bzu w regulacji glikemii jest nierozerwalnie związana z jego unikalnym i niezwykle bogatym profilem fitochemicznym. Swoje cenne właściwości zawdzięcza polifenolom, a zwłaszcza antocyjanom. Związki te nadają owocom charakterystyczną, głęboką, ciemnofioletową barwę, ale ich najważniejsza rola sprowadza się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym.

Obecne badania in vitro i na zwierzętach wykazały, że antocyjany są skutecznymi inhibitorami enzymów trawiennych węglowodanów. Mechanizmy te niewątpliwie odgrywają kluczową rolę w ich właściwościach przeciwcukrzycowych, obniżając tym samym poziom glukozy we krwi po posiłku. Należy podkreślić, że dobrze znane leki przeciwcukrzycowe, takie jak akarboza, wykazują podobne działania przeciwcukrzycowe. Zarówno antocyjany, jak i akarboza mają na celu rozkład α-glukozydazy i α-amylazy trzustkowej, zmniejszając ilość glukozy uwalnianej do krwiobiegu – czytamy w artykule Aleksandry Kozłowskiej i Anety Nitsch-Osuch z Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

W dodatku antocyjany stymulują wychwyt glukozy w komórkach mięśni szkieletowych oraz tkance tłuszczowej. Tym samym usprawniają gospodarkę węglowodanową organizmu, zwiększają wrażliwość tkanek na insulinę i chronią komórki beta trzustki przed uszkodzeniem. Wnioski te znalazły potwierdzenie w badaniach klinicznych. Naukowcy wykazali, że picie soku z czarnego bzu przez tydzień w ilości 340 ml poprawia tolerancję glukozy, obniża poziom cukru o 24 procent i powoduje pozytywne zmiany w mikrobiomie jelitowym. Wyniki przeprowadzonych analiz opublikowano na łamach czasopisma naukowego „Nutrients”.

Inne właściwości soku z czarnego bzu

U ochotników spożywających sok z czarnego bzu zaobserwowano znaczny wzrost liczby pożytecznych bakterii jelitowych, w tym Firmicutes i Actinobacteria, oraz zmniejszenie populacji mikroorganizmów szkodliwych, takich jak Bacteroides. Co więcej, uzyskane wyniki sugerują, że włączenie napoju do diety może zwiększać zdolność organizmu do spalania tłuszczu.

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