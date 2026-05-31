Zapomnij o kremie czekoladowym. Ekspert wskazuje hit z Rossmanna o genialnym składzie

Wiele osób od czasu do czasu sięga po słodkie kremy, traktując je jako smaczny dodatek do codziennych posiłków. Doskonale sprawdzają się jako składnik kanapek, urozmaicenie smoothie czy element różnego rodzaju deserów. Dla niektórych są także pyszną przekąską, którą najchętniej wyjada się prosto ze słoika łyżeczką. Ich kremowa konsystencja i słodki smak sprawiają, że często kojarzą się z chwilą przyjemności i małym momentem relaksu w ciągu dnia.

Słodkie kremy polecane przez dietetyka

Specjalista od zdrowego odżywiania Bartek Szkutnik opublikował na Instagramie „FitRecenzje” post, w którym polecił słodkie kremy z Rossmanna. Nie tylko świetnie smakują, ale też, zdaniem eksperta, mają naprawdę dobry skład. Ich dużą zaletą jest również brak dodatku cukru.

Kremy BeKeto nie mają dodatku cukru i maltitolu! A smaki? Pistacja z matchą i czekolada z orzechami. Wystarczy łyżeczka, żeby podkręcić smak posiłku – powiedział.

Jednym z polecanych produktów jest Choco King.

Zamiennik dla znanego kremu o smaku mlecznej czekolady z orzechami laskowymi. Ma tylko 5,2 g węglowodanów w 100 g i dodatek białka WPC – wyjaśnił.

Kolejny produkt, po który też możesz śmiało sięgnąć, to Pistachio Queen.

Świetne połączenie smaków! Krem ma tylko 8 składników, aż 40% pistacji i 26 g błonnika w 100 g. To jest przykład dobrej receptury fit kremu.

Specjalista od zdrowego odżywiania zauważył, że oba te kremy szybko znikają z półek, więc poleca sprawdzić ich dostępność w aplikacji.

Jak wybierać zdrowe słodycze

Jeśli chcesz wybierać zdrowsze słodycze, warto przede wszystkim zwracać uwagę na skład produktu. Im krótsza lista składników i mniej dodatku cukru, tym lepiej. Dobrym wyborem mogą być słodycze zawierające orzechy, nasiona, owoce suszone lub kakao, ponieważ dostarczają także błonnika, witamin i składników mineralnych.

Warto również sprawdzać zawartość cukru na etykiecie. Niektóre produkty reklamowane jako „fit” lub „bez dodatku cukru” mogą nadal zawierać duże ilości słodzików lub naturalnych cukrów. Zdrowszą alternatywą dla tradycyjnych słodyczy są owoce, gorzka czekolada (minimum 70% kakao) czy domowe wypieki przygotowane z pełnoziarnistych składników.

Dietetyk omija przypadkowe przekąski. W Lidlu wybiera ten jogurt, bo ma 23 g białka

