Zbieram kosz tych kwiatów tylko w czerwcu. Zimą ten syrop jest u mnie na wagę złota

Ten syrop orzeźwia latem i aromatyzuje desery, a zimą wspiera odporność i łagodzi objawy przeziębienia. Robię go co roku w czerwcu, gdy kwitnie popularne drzewo. Wystarczy zebrać baldachy i łatwo przerobić, by później docenić ich działanie.

Zbiór kwiatów czarnego bzu

Na ich zdobycie wybieram się suchy dzień, najlepiej słoneczny i w samo południe. Miejsce musi znajdować się z dala od miasta i drogi. Zrywam, a raczej odcinam tylko grona, w których kwiaty są w pełni rozwinięte, ale nie przekwitłe. Staram się nie obsypywać cennego pyłku. Zawsze wkładam je do wiklinowego kosza, bo w nieprzewiewnych pojemnikach czy torbach zaparzają się, tracąc aromat i część właściwości.

Surowiec rozkładam w cieniu na białym papierze śniadaniowym i czekam co najmniej pół godziny, aż owady opuszczą swoje schronienie. Przeglądam też całą partię, by pozbyć się maruderów. Odcinam gorzkie zielone łodyżki i jak najszybciej przetwarzam resztę, bo ciemnieje.

Przepis na domowy syrop

Robię go prostym sposobem z trzema dodatkami. Zaczynam w dzień zbioru, a kończę nazajutrz. Gotowy przechowuję w ciemnym i chłodnym miejscu. Świetnie smakuje z wodą, w lemoniadzie, herbacie czy słodkim sosie. Przy osłabieniu i przeziębieniu zażywam łyżkę trzy razy dziennie. Zapewnia liczne składniki o działaniu przeciwzapalnym i wspierającym odporność, w tym antyoksydanty, olejek eteryczny, śluzy i o wiele więcej.

Przepis: Syrop z kwiatów czarnego bzu Domowy środek o działaniu przeciwzapalnym i wzmacniającym organizmu. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 25 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 60 Liczba kalorii 66 w każdej porcji Składniki 4 l kwiatów czarnego bzu

3 l wody źródlanej

20 g kwasku cytrynowego lub 3 cytryny

1 kg cukru Sposób przygotowania Zagotowanie kwiatówZmiel kwiaty w maszynce do mięsa, wrzuć do słoika, dodaj wodę i kwasek lub sok wyciśnięty z cytryn. Odstaw pod przykryciem na noc. Mieszanie z cukremPrzecedź zawartość słoika, podgrzej i rozpuść w niej cukier. Wlej syrop do wyparzonych butelek i zamknij wyparzonymi zakrętkami. Jest gotowy do użycia.

Na to pomaga syrop z kwiatu czarnego bzu

Ten domowy przetwór jest tradycyjnie stosowany dla wsparcia organizmu przy powszechnych dolegliwościach i objawach. Poleca go dr Henryk Różański z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, który jest jednym najbardziej znanych polskich fitoterapeutów. Jako autor setek publikacji pomaga gromadzić i ocalić tradycyjną wiedzę na temat leczenia roślinami.

– Wodne wyciągi z kwiatów bzu czarnego uszczelniają i wzmacniają naczynia krwionośne, rozszerzają naczynia wieńcowe, poprawiając krążenie krwi w obrębie serca – podał ekspert na swojej stronie „Medycyna dawna i współczesna”. – Ułatwiają odkrztuszanie zalegającej wydzieliny śluzowej w drogach oddechowych. Obniżają gorączkę, działają napotnie. Wzmagają diurezę i wydalanie szkodliwych produktów przemiany materii. Mają też wpływ spazmolityczny na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego i dróg moczowych.

Specjalista poleca syrop z kwiatu czarnego bzu na kaszel, katar i zapalenie oskrzeli. Środek może wspomóc efekty kuracji przeciw zapaleniu układu moczowego i prostaty, stosowanych przy zatruciach i chorobach skóry. Właściwości rozkurczające pomagają przy nawracających kolkach.

FAQ – najczęstsze pytania o syrop z kwiatów czarnego bzu

Na co pomaga syrop z kwiatów czarnego bzu?

Syrop ten jest tradycyjnie stosowany w celu wsparcia odporności oraz łagodzenia objawów przeziębienia, zwłaszcza kaszlu i kataru. Dzięki swoim właściwościom pomaga również przy zapaleniu oskrzeli, problemach z układem moczowym oraz nawracających kolkach.

Kiedy i jak najlepiej zbierać kwiaty na syrop?

Kwiaty należy zbierać w suchy, słoneczny dzień (najlepiej w południe) w miejscach oddalonych od dróg i zanieczyszczeń miejskich. Należy wybierać w pełni rozwinięte kwiatostany, ścinać całe grona i wkładać je do wiklinowego kosza, aby uniknąć ich zaparzenia.

Jakie właściwości zdrowotne posiada ten syrop?

Syrop działa przeciwzapalnie, napotnie i wykrztuśnie, ułatwiając usuwanie wydzieliny z dróg oddechowych. Dodatkowo uszczelnia naczynia krwionośne, poprawia krążenie, działa moczopędnie oraz wspomaga oczyszczanie organizmu ze szkodliwych produktów przemiany materii.

Jak dawkować i przechowywać gotowy syrop?

W celach leczniczych, przy osłabieniu lub przeziębieniu, zaleca się spożywanie jednej łyżki syropu trzy razy dziennie. Można dodawać go także do wody, lemoniady, herbaty lub deserów. Przetwór należy przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu.

