Nie jedz tej sałatki. Pilne ostrzeżenie GIS: wykryto groźną bakterię

Masz w lodówce gotową sałatkę z tuńczykiem, jajkiem i ogórkiem? Lepiej od razu sprawdź opakowanie. Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące jednej partii produktu. W próbkach wykryto bakterię Listeria monocytogenes, która może wywołać groźną chorobę – listeriozę.

GIS ostrzega przed sałatką z tuńczykiem

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wykryciu bakterii Listeria monocytogenes w jednej partii produktu: Sałatka z tuńczykiem jajkiem i ogórkiem. Nie chodzi o wszystkie produkty tego typu, ale o konkretną partię wskazaną w komunikacie. GIS zaleca, aby jej nie spożywać.

Zanieczyszczona żywność może być szczególnie niebezpieczna dla osób starszych, kobiet w ciąży, małych dzieci oraz osób z obniżoną odpornością.

Sprawdź numer partii na opakowaniu

Ostrzeżenie dotyczy następującego produktu:

Sałatka z tuńczykiem jajkiem i ogórkiem,

Numer partii: 19.06.2026 LZM A5 BN,

Data minimalnej trwałości: 19/06/2026,

Producent: DEGA S.A., Trawica 5, 76-004 Sianów.

Jeśli masz tę sałatkę w domu, nie jedz jej – nawet jeśli wygląda i pachnie normalnie. Obecności bakterii nie da się ocenić „na oko”.

Bakterię wykryto w badaniach producenta

Jak przekazał GIS, obecność Listeria monocytogenes wykryto podczas kontroli wewnętrznej producenta. Bakterię stwierdzono w 2 z 5 pobranych próbek wskazanego produktu.

Po otrzymaniu negatywnych wyników badań producent uruchomił procedury bezpieczeństwa i rozpoczął wycofywanie całej partii z rynku. Firma ustaliła miejsca dystrybucji produktu i poinformowała odbiorców o konieczności zabezpieczenia sałatki oraz usunięcia jej ze sprzedaży.

Sprawą zajmują się także służby. Powiatowy Lekarz Weterynarii prowadzi działania kontrolne dotyczące stanu magazynowego i dystrybucji zakwestionowanej partii. O sprawie poinformowano również Inspekcję Sanitarną, która ma nadzorować wycofywanie produktu z punktów sprzedaży.

Tym grozi zakażenie Listeria monocytogenes

Spożycie żywności skażonej bakterią Listeria monocytogenes może prowadzić do listeriozy. To choroba, która u części osób może mieć ciężki przebieg. Objawy mogą przypominać zatrucie pokarmowe lub infekcję. Mogą pojawić się m.in. gorączka, bóle mięśni, nudności, wymioty czy biegunka. U osób szczególnie narażonych zakażenie może prowadzić do poważniejszych powikłań.

GIS podkreśla, że w przypadku wystąpienia objawów po spożyciu produktu objętego ostrzeżeniem należy skontaktować się z lekarzem.

