Trener nie wychodzi z Lidla bez tej wędliny. Ma 22 g białka i prosty skład

Trener personalny Norbert Rak wziął „pod lupę” ofertę Lidla. „Przejrzałem wszystkie wędliny w i wybrałem trzy absolutnie najlepsze, które muszą znaleźć się w twojej lodówce” – wspomina w jednym z nagrań udostępnionych w sieci. Na jego „liście” znalazły się produkty, które smakiem i składem biją resztę na głowę, a jeden z nich to zdaniem specjalisty „prawdziwy game changer na redukcji”.

Najlepsza wędlina z Lidla podczas odchudzania

Na diecie redukcyjnej – jak podkreśla Norbert Rak – doskonale sprawdzi się filet z kurczaka Pikok Pure. Na jej korzyść przemawia między innymi niska kaloryczność (113 kcal w 100 gramach) oraz wysoka zawartość białka. Wskazana wcześniej porcja dostarcza aż 22 gramów protein. Ten makroskładnik odgrywa niezwykle istotną rolę w procesie zrzucania nadprogramowych kilogramów. Przedłuża uczucie sytości po posiłku i usprawnia pracę jelit. Co więcej, zmusza organizm do wydatkowania większych ilości energii podczas trawienia, co przekłada się na szybsze spalanie kalorii.

Czysty, konkretny skład, bez zbędnych dodatków. Ja praktycznie nigdy nie wychodzę ze sklepu bez tej wędliny – podsumowuje trener w opublikowanym nagraniu.

Inne polecane wędliny z Lidla

Ekspert radzi również, by sięgać po filet z kurczaka Piratki. Ma 22 g białka i 114 kcal w 100 gramach. Cechuje się też wysoką zawartością mięsa na poziomie 98 procent. „idealne połączenie jakości i ceny, bo kilogram tej wędliny kosztuje około 50 złotych. U mnie idealnie sprawdza się na kanapki albo do wrapa” – podkreśla Norbert Bąk.

Trzecią polecaną propozycją jest polędwica łososia Pikok. Ma najmniej kalorii spośród wszystkich przywołanych produktów, bo tylko 110 w 100 gramach. Jednocześnie dostarcza największych ilości białka – 23 gramy. Doskonale sprawdza się na przykład po treningu.

