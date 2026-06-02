Wypij przed snem na płaski brzuch i zdrowe jelita. Ten genialny napój zrobisz za grosze

Domowe napoje mogą mieć wiele właściwości prozdrowotnych, szczególnie jeśli są przygotowywane z naturalnych składników, takich jak owoce, warzywa, zioła. Dostarczają organizmowi witamin, minerałów oraz przeciwutleniaczy, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Wiele domowych napojów może również wspomagać nawodnienie, trawienie oraz odporność.

Napój na płaski brzuch

Jednym z takich napojów jest siemię lniane. Jego regularne spożywanie korzystnie wpływa na funkcjonowanie układu pokarmowego. Po zalaniu wodą nasiona wytwarzają śluz, który działa osłonowo na błony śluzowe przewodu pokarmowego i może łagodzić podrażnienia. Dzięki dużej zawartości błonnika siemię wspomaga pracę jelit, ułatwia wypróżnianie oraz pomaga utrzymać uczucie sytości na dłużej. Wypicie napoju z siemienia wieczorem może ograniczyć nocne podjadanie oraz zmniejszyć uczucie głodu rano, co pomaga w odchudzaniu. Nie oznacza to jednak, że samo w sobie powoduje utratę masy ciała.

Siemię lniane jest również cenione za pozytywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Zawarte w nim kwasy tłuszczowe omega-3, zwłaszcza kwas alfa-linolenowy (ALA), wspierają utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu oraz korzystnie wpływają na funkcjonowanie naczyń krwionośnych. Ważnym składnikiem siemienia lnianego są lignany, czyli związki o właściwościach przeciwutleniających. Pomagają one chronić komórki organizmu przed działaniem wolnych rodników i stresem oksydacyjnym.

Jak jeszcze wykorzystać siemię lniane

Żeby zrobić napój z siemienia lnianego, wystarczy jedną lub dwie łyżeczki nasionek zalać szklanką wrzątku, wymieszać i odstawić na około 15 minut. Możesz też zagotować całość na małym ogniu.

Siemię lniane to jednak bardzo wszechstronny produkt, który można łatwo włączyć do codziennej diety. Najczęściej dodaje się je do jogurtów, owsianek, koktajli oraz sałatek, aby wzbogacić posiłki w błonnik i cenne kwasy tłuszczowe omega-3. Zmielone siemię lniane może również zastępować jajko w wypiekach. Po wymieszaniu z wodą tworzy żelową konsystencję, która dobrze wiąże składniki.

Jakie siemię lniane jest najlepsze

Dietetyk Klaudia Sarniak w opublikowanym nagraniu na YouTube wyjaśniła, w jakiej formie najlepiej spożywać siemię lniane. Zaczęła od tego, że siemię lniane możemy kupić w dwóch formach – albo w nasionkach, albo w formie zmielonej.

Ja zawsze polecam, by wybierać to w całych nasionkach, a to dlatego, że po zmieleniu kwasy tłuszczowe, które występują w siemieniu, bardzo szybko ulegają utlenianiu, psują się i tracą swoje właściwości – powiedziała ekspertka.

Dodała, że gdy kupujemy siemię lniane już zmielone, to nie wiemy, w jakich warunkach w sklepie i przez jak długi czas było przechowywane. Niektórzy zastanawiają się, czy siemię lniane trzeba mielić, czy może nasionka można wykorzystać w całości. Ekspertka od zdrowego odżywiania zauważyła więc, że jeśli chcemy maksymalnie wykorzystać właściwości siemienia lnianego, to należy je wcześniej zmielić.

Takiego mielenia też nie musimy robić codziennie. Można je sobie zmielić raz w tygodniu i przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku w chłodnym miejscu, na przykład w ciemnej szafce albo w lodówce – podsumowała.

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