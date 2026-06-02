Mają więcej błonnika niż awokado. Polacy omijają te owoce, a jelita je kochają

Polacy chętnie sięgają po różnego rodzaju owoce. Na listę zakupów często trafiają jabłka i banany, Sporą popularnością cieszy się również awokado. Te przysmaki mają dostarczają wielu cennych wartości odżywczych, ale mają godną „konkurencję”. Pewien zapomniany owoc deklasuje je wszystkie. Zobacz, co dokładnie decyduje o jego przewadze.

Ten niedoceniany owoc jest lepszy niż awokado

Przysmakiem, który bije na głowę awokado, jabłka, banany i wiele innych owoców jest marakuja, znana również jako passiflora lub męczennica jadalna. Wywodzi się z Ameryki Południowej, ale cieszy się sporą popularnością również w innych częściach świata. W Polsce nie budzi jednak dużym zainteresowania. Tymczasem to prawdziwa „bomba” składników odżywczych, ze szczególnym uwzględnieniem błonnika. Zwykłe jabłko zjadane ze skórką dostarcza około 2,4 g włókna pokarmowego w 100 gramach. Taka sama porcja słodkiego banana zawiera 2,6 g tego związku, a awokado – 6,8 g. Na ich te marakuja wypada wręcz niewiarygodnie. W 100 gramach surowego miąższu z nasionami znajdziemy aż 10,4 g całkowitego błonnika. Susz zawiera go jeszcze więcej, bo nawet 73 gramy, z czego 60 procent frakcja nierozpuszczalna.

W efekcie owoc świetnie wpływa na pracę układu pokarmowego. Błonnik nierozpuszczalny drażni ściany jelit, stymuluje ich perystaltykę i skraca czas pasażu treści pokarmowej, przeciwdziałając zaparciom. Z kolei rozpuszczalna frakcja włókna pokarmowego absorbuje wodę w żołądku. W efekcie zwiększa swoją objętość, zapewnia długie uczucie sytości i pozwala uniknąć podjadania między posiłkami, a tym samym łatwiej kontrolować liczbę przyjmowanych kalorii. To ważne zwłaszcza dla osób na diecie redukcyjnej, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy. Błonnik rozpuszczalny stanowi też pożywkę dla „dobrych bakterii” w jelitach i pomaga ustabilizować poziom cukru we krwi.

Inne cenne właściwości passiflory

Marakuja prawdziwa tarcza dla naczyń krwionośnych. Regularne spożywanie tego egzotycznego owocu pozwala zredukować poziom „złego” cholesterolu we krwi. Błonnik wiąże bowiem kwasy żółciowe. Zmusza to wątrobę do zużywania zapasów cholesterolu w celu wyprodukowania nowych kwasów. Włączenie do jadłospisu męczennicy jadalnej niesie za sobą również inne korzyści. Wspomina o nich między innymi dietetyczka Natalia Kalinowska w jednym z artykułów opublikowanych w sieci.

Ze względu na wysoką zawartość związków bioaktywnych, marakuja wykazuje silny potencjał antyoksydacyjny. Wyniki badań wskazały na dodatnią korelację pomiędzy zawartością polifenoli a aktywnością przeciwutleniającą ekstraktów z marakui. Związkiem fenolowym odgrywającym kluczową rolę w potencjale antyoksydacyjnym jest piceatannol. […] Właściwości przeciwzapalne mają swoje odzwierciedlenie w pracy wszystkich narządów i układów narządów organizmu, chroniąc go między innymi przed chorobami nowotworowymi, neurodegeneracyjnymi czy sercowo-naczyniowymi – czytamy w tekście.

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