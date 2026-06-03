Jedz zamiast owsianki. Twoje włosy, skóra i żołądek szybko ci podziękują

Coraz więcej osób sięga rano lub wieczorem po płatki owsiane. Są proste w przygotowaniu, ale też bardzo wartościowe. Zawierają sporo błonnika i zapewniają uczucie sytości na długo, dlatego często traktuje się je jako „pewny” wybór na zdrowy start dnia. Warto jednak pamiętać, że dieta nie powinna opierać się głównie na jednym produkcie. Dobrze jest od czasu do czasu wprowadzać różnorodność. Moim odkryciem jest jaglanka.

Idealna dla delikatnego żołądka

Płatki owsiane zawierają dużo błonnika (zwłaszcza frakcji rozpuszczalnej), który przy wrażliwych jelitach, zgadze, refluksie czy diecie lekkostrawnej może nadmiernie obciążać układ pokarmowy. Kasza jaglana jest z kolei niezwykle delikatna dla żołądka, łatwo przyswajalna i nie powoduje wzdęć. To idealny wybór podczas rekonwalescencji po chorobie czy osób, które powinny stawiać na lekkostrawne produkty. Jest bardzo dobrze tolerowana przez układ pokarmowy, więc będzie idealną alternatywą dla owsianki.

Dla mnie osobiście dużą zaletą kaszy jaglanej jest też to, że świetnie wpływa na wygląd. Jest genialnym źródłem krzemionki, której w płatkach owsianych jest znacznie mniej. Krzem dba o elastyczność skóry, wzmacnia naczynia krwionośne, hamuje wypadanie włosów i łamanie się paznokci. Ma też zbawienny wpływ na stawy. Wspiera ich kondycję z uwagi na swoje właściwości przeciwzapalne oraz krzem, magnez i witaminy z grupy B, które zawiera.

Kasza jaglana a odchudzanie

Kasza jaglana może wspierać odchudzanie, ale nie działa „magicznie” sama w sobie. Liczy się cały bilans kalorii w diecie. Jest dość sycąca, ponieważ zawiera sporo błonnika i węglowodanów złożonych, dzięki czemu na dłużej utrzymuje uczucie pełności i może zmniejszać podjadanie.

Aby obniżyć jej indeks glikemiczny i zapewnić sytość na 4–5 godzin, zawsze łącz ją z białkiem (np. skyrem, twarogiem, odżywką białkową) oraz zdrowym tłuszczem (np. łyżką orzechów, siemienia lnianego czy masła orzechowego). Żeby kasza jaglana rzeczywiście wspierała odchudzanie, musisz pamiętać również o jednej zasadzie: rozgotowana kasza jaglana to wróg redukcji. Im bardziej ją rozgotujesz na papkę, tym wyższy będzie jej indeks glikemiczny, co doprowadzi do szybkiego głodu

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