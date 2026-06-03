Polacy często o nim zapominają, a szkoda. Jest pełen błonnika i białka

Rośliny strączkowe powinny być jednym z ważniejszych elementów naszej codziennej diety. Ich regularne spożywanie wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego, pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi oraz sprzyja zdrowiu serca. Dodatkowo są sycące, niedrogie i mogą stanowić wartościową alternatywę dla produktów pochodzenia zwierzęcego. Włączenie roślin strączkowych do jadłospisu to prosty sposób na zdrowszą i bardziej zrównoważoną dietę. Dobrym wyborem jest między innymi groch, który został nieco zapomniany w naszym kraju.

Niedoceniany przez Polaków

Groch jest jednym z najbardziej wartościowych, a jednocześnie najbardziej niedocenianych produktów w polskiej diecie. Mimo licznych walorów zdrowotnych większość Polaków sięga po niego raczej rzadko. Najczęściej pojawia się na naszych stołach podczas świąt Bożego Narodzenia, w tradycyjnym połączeniu z kapustą.

Szkoda, ponieważ stanowi on doskonałe źródło białka roślinnego, dlatego jest szczególnie ceniony przez osoby, które nie jedzą mięsa. Zawiera dużą ilość aminokwasów egzogennych, czyli takich, których nasz organizm nie jest w stanie sam wytworzyć. Drugą ważną właściwością jest duża zawartość błonnika pokarmowego. Usprawnia on pracę jelit i sprawia, że czujemy się dłużej syci po posiłku. Mimo tego, że jest dość kaloryczny (około 100 kcal na 100 gramów produktu), to jego jedzenie pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Gdy czujemy się najedzeni, nie mamy ochoty na kaloryczne przekąski między posiłkami. Dodatkowo błonnik pozytywnie wpływa również na poziom cukru we krwi, cholesterolu oraz ciśnienia tętniczego.

Ten produkt ma też niski indeks glikemiczny. Dzięki temu po jego spożyciu poziom glukozy we krwi wzrasta stopniowo. Z tego względu jest szczególnie polecany osobom z insulinoopornością, cukrzycą oraz wszystkim dbającym o stabilny poziom energii i dłuższe uczucie sytości.

Jak przygotować groch

Trzeba pamiętać o tym, że groch jest uznawany za ciężkostrawny. Można jednak temu zapobiec. Aby odpowiednio przygotować groch, wystarczy namoczyć go w wodzie przez co najmniej 3 godziny, następnie dokładnie przepłukać i gotować w wodzie przez około 30 minut. Należy jednak pamiętać, że podczas moczenia i odlewania wody niewielka część cennych witamin oraz składników mineralnych może zostać wypłukana.

W zneutralizowaniu ciężkostrawności grochu pomóc mogą też odpowiednie przyprawy. Dobrze sprawdzi się między innymi majeranek, szałwia, kminek, ale też imbir, bazylia czy koper.

Czytaj też:

Dietetyczka znalazła w Biedronce kurczaka w puszce. Ma tylko 3 składniki i 14 g białkaCzytaj też:

Łosoś przy niej wypada blado. Ta tania ryba ma ponad 3 razy więcej żelaza